Pescara Pallanuoto-Club Aquatico, la presentazione del derby

PESCARA – Sabato 5 giugno alle ore 17 va in scena il penultimo atto della stagione regolare in serie B maschile di pallanuoto. Una penultima giornata niente affatto banale, perché la partita in questione è il derby pescarese: Pescara Pallanuoto-Club Aquatico.

Un match ovviamente diverso dagli altri per tanti motivi, non ultimo quello della classifica, perché il Pescara è in lotta nelle zone che scottano mentre il Club ha già guadagnato l’aritmetico accesso ai play-off ma non vuole arrivarci con troppa rilassatezza.

Abbiamo raccolto le dichiarazioni del “gigante buono” Riccardo Magnante: “Veniamo da una vittoria importante per la classifica e per la squadra, perché ci ha dato ulteriori conferme. Ora c’è il derby, un incontro che nessuno vuole perdere per cui daremo il massimo delle nostre potenzialità. All’andata ci andò bene, l’obiettivo è replicare il risultato”.

Purtroppo si giocherà ancora una volta lontano da casa, bella piscina Passetto di Ancona, causa la cronica chiusura delle Naiadi. L’auspicio, fa sapere il vertice del Club Aquatico, è che presto si riesca a tornare nell’impianto pescarese, sarebbe bellissimo in prospettiva play-off anche se sarà molto difficile.

In ogni caso, viene espressa fiducia riguardo alle ultime notizie provenienti dalla Regione Abruzzo e al relativo project financing presentato da un gruppo che abbia le basi per durare realmente nel lungo periodo. Che possa essere, insomma, la volta buona.