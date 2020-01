Diretta Sicula Leonzio – Teramo: dove seguirla in tv e streaming

TERAMO – Domenica 12 gennaio si gioca Sicula Leonzio – Teramo, gara valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa, nell’ultimo turno disputato, hanno perso in casa per 1-2 contro la capolista Reggina e sono il fanalino di coda del torneo con 11 punti. La squadra di Tedino ha invece pareggiato tra le mura amiche contro il Catania ed è undicesima a quota 15. La gara sarà diretta dal signor Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia; sarà coadiuvato dai due assistenti Cubicciotti e Dicosta. I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati anche online.

SEGUI LA DIRETTA DELLA PARTITA

Ricordiamo che il match potrà essere seguito in diretta dalle 14.15 circa con le formazioni ufficiali quindi l’ingresso in campo delle due squadre da poter seguire su Calciomagazine.net che offrirà la webcronaca in tempo reale del match. In alternativa è possibile seguire il match via streaming ma a pagamento sulla piattaforma Sportube – Eleven Sport che detiene i diritti sul Campionato di Serie C e che propone abbonamenti da 1 mese o annuali comprensivi anche di tutte le partite della stagione. Non è prevista la diretta tv su Raisport e nemmeno su Sportitalia.

Probabili formazioni

Sguardo alle probabili formazioni. Possibile modulo 4-3-1-2 per il Sicula Leonzio, che dovrà rinunciare a Sosa squalificato, con Nordi in porta e difesa formata al centro da Petta e Tafa e ai lati da Lia e Sabatino. In mezzo al campo Palermo, Bucolo e Maimone. Sulla trequarti Sicurella; davanti Scardina e Catania. Ai biancorossi mancheranno Mungo e Piacentini, squalifcati. Assente anche Lasik. Il Teramo potrebbe, pertanto, scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Tomei tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Iotti – Cristini e da Cancellotti e Tentardini sulle fasce. In mezzo al campo Costa Ferreira, Arrigoni e Bombagi. Sulla trequarti Viero, di supporto alla coppia d’attacco formata da Martignago e Birligea, possibile sorpresa per il rumeno classe 2000.

Sicula Leonzio (4-3-1-2): Nordi; Lia, Petta, Tafa, Sabatino; Palermo, Bucolo, Maimone; Sicurella; Scardina, Catania Allenatore: Bucaro.

Teramo (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Cristini, Iotti, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Bombagi; Viero; Birligea, Martignago. Allenatore: Tedino.