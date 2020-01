Serie C, Sicula Leonzio – Teramo: prezzi e prevendite biglietti

La partita è in programma domenica 12 gennaio 2020 alle 15 presso il “Sicula Trasporti Stadium”. Tre squalificati in casa biancorossa

TERAMO – Domenica 12 gennaio alle 15 impegno di campionato per il Teramo che affronterà il Sicula Leonzio al “Sicula Trasporti Stadium”. È regolarmente iniziata la prevendita dei titoli d’accesso per la partita valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C. I sostenitori biancorossi potranno prelevare il biglietto al costo di € 10,00 (diritti di prevendita esclusi), senza obbligo di Tessera di Fidelizzazione, entro le ore 19 di sabato 11 gennaio, sia in modalità on-line che presso i seguenti punti vendita:

Caffè dell’Olmo, via Delfico, 56 – Teramo;

Disco Boom, via Fedele De Paulis, 3 – Teramo.

In casa Teramo saranno tre i calciatori che salteranno per squalifica. Infatti oltre a Mungo e Piacentini, si aggiunge Sosa della Sicula, tutti per recidività in ammonizioni. L’incontro sarà diretto da diretta dal sig. Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia (NA), coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Paolo Cubicciotti di Nichelino (TO) e Luca Dicosta di Novara. Un solo precedente con i colori biancorossi, relativo alla scorsa stagione sportiva: Serie C, 3/03/2019: Teramo – Fermana 0-1.