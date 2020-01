Inizio settimana caratterizzato da tempo soleggiato. Temperature in calo. Minime e massime nelle quattro province il 13, 14 e 15 gennaio

REGIONE – Un campo di alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia che favorirà il ripristino di condizioni ampiamente soleggiate almeno fino a giovedì prossimo. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 13 gennaio



Anticiclone dominante, con cieli poco nuvolosi. Temperature in decisa diminuzione nei valori massimi pomeridiani in pianura, in aumento invece nelle aree appenniniche con elevata escursione termica tra l’alba e le ore centrali del giorno. Venti deboli da Nordovest in pianura, da Sudovest in Appennino. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Martedì 14 gennaio

Anticiclone sempre dominante, con cieli poco nuvolosi. Temperature minime in locale diminuzione con estese gelate nei fondovalle appenninici, massime generalmente stazionarie. Venti in rotazione da Ovest-Sudovest in Appennino, occidentali in pianura. Mare poco mosso.

Mercoledì 15 gennaio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo soleggiato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti molto deboli; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (13, 14 e 15 gennaio)

Pescara

LUN – min 6° max 10°

MAR – min 6° max 10°

MER – min 5° max 11°

Chieti

LUN – min 1° max 10°

MAR – min 1° max 11°

MER – min 1° max 11°

Teramo

LUN – min 1° max 9°

MAR – min 2° max 9°

MER – min 1° max 9°

L’Aquila

LUN – min -4° max 8°

MAR – min -1° max 8°

MER – min -2° max 8°

