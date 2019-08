Sagre a settembre 2019 a Pescara: dove e quando

Al centro degli appuntamenti in programma nel mese di settembre 2019 le Feste patronali, con un ricco programma civile

PESCARA – L’estate sta finendo, ma a settembre ci sono ancora Feste Patronali ed eventi enogatsronomici in occasione dei quali poter degustare prodotti tipici e ascoltare musica dal vivo. Da venerdì 6 a domenica 8appuntamento in piazza Zambra a Manoppello Scalo con la Festa Patronale in onore di Sant’Antonio e San Pancrazio Martire. Al tradizionale programma religioso si affiancherà un ricco programma civile che sabato vedrà in concerto Roby Facchinetti per una tappa del suo Inseguendo la mia musica: ingresso libero e gratuito. Venerdì, in attesa del Jova Beach Party a Montesilvano, non poteva mancare il tributo a Jovanotti dei Pensieri Positivi mentre domenica i Queen mania omaggeranno la musica di Freddie Mercury e compagni. Ci saranno inolte gonfiabili per bambini, Palio della Cuccagna, Ballo della Pupa, estrazione della lotteria e molto altro ancora.

Il 7 e l’8 Feste Patronali anche a Villa Badessa. La serata di sabato sarà allitata dai Vasco By Kom, band che renderà omaggio all’artista di Zocca propoendo i suoi più grandi successi. Domenica si potrà invece ballare in piazza in compagnia dell’Orchestra spettacolo L’Angelo e i Birbanti. A seguire il tradizionale Ballo della Pupa e l’estrazione della lotteria. Ci saranno inoltre stand gastronomici dove poter degustare arrosticini, salsicce, hot dog, patatine e altre specialità. Il tutto annaffiato da birra a fiumi. Inprogramma anche torneo di briscola, giochi per bambini e molto altro.

Questi sono soltanto alcuni due appuntamenti che si terranno in provincia di Pescara nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Calendario sagre a Pescara nel mese di settembre 2019

