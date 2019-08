Mariano De Angelis, tra i più apprezzati diplomatici del suo tempo

Il Console italiano a Gerusalemme che negli anni ’30, su autorizzazione di Mussolini, trattò con il Gran Mufti di Gerusalemme Hajj Amin Al-Husayni. Era nato a Lanciano nel 1886.

LANCIANO – Mariano, Annibale, Vincenzo De Angelis nacque a Lanciano, il 24 maggio del 1886, da Francescopaolo (trentatreenne “possidente” figlio di Mariano) e Amalia Magno (ventitreenne “possidente” e figlia di Annibale). Si laureò in scienze economiche e commerciali alla Scuola superiore di commercio in Genova nel luglio del 1907. Successivamente si laureò in giurisprudenza all’Università di Camerino, nel dicembre del 1912. In seguito scelse la carriera diplomatica.

Dopo un concorso fu nominato “Addetto consolare” e chiamato a prestare servizio al Ministero nel marzo 1914. Ricoprirà vari e numerosi incarichi: Ritenuto uno dei più affidabili Consoli Generali. Sarà prima a Basilea e poi a Zurigo sempre nel 1915. L’anno successivo fu inviato come vice-console a Ribeirao Preto in Brasile.

Nel novembre del 1919 fu nominato Vice Console di 1° classe. Nel 1921 ebbe l’incarico di commissario per l’esecuzione del “Trattato di Rapallo” riguardante le isole di Arbe e Veglia. Nel 1924 fu a Sebenico , nel 1925 a Madrid, nel 1926 ad Atene, nel 1928 a Varsavia e nel 1929 a Berna. Dal 1932 al 1936 fu Console Generale di Gerusalemme. In questa veste si trovò ad essere artefice di una delle pagine di storia, poco raccontata, quella dei rapporti tra il nazionalismo palestinese e il fascismo durante gli anni trenta.

Fu su ordine di Mussolini che Mariano De Angelis, console generale a Gerusalemme, nel 1933 prese i primi contatti con il Gran Mufti di Gerusalemme Hajj Amin Al-Husayni. Nel 1935, sempre per affrontare lo stesso argomento, il Console De Angelis fu ricevuto da Mussolini a Palazzo Venezia. Nel 1936 Mariano De Angelis lasciò la sede di Gerusalemme per raggiungere quella di Asunción in Argentina.

Foto: Gerusalemme negli anni in cui Mariano De Angelis ne fu Console Italiano.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatore della fame”