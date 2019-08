Sagre a settembre 2019 a Chieti: dove e quando

Al centro degli appuntamenti in programma nel mese di settembre la 186° edizione delle Feste di Lanciano e Regina di Miele a Tornareccio

CHIETI – L’estate sta finendo, ma a settembre sono ancora tante le Feste Patronali e le sagre in occasione delle quali poter degustare prodotti tipici e ascoltare musica dal vivo. A Rapino domenica 1 si conclude il Summer Beer Festival, con musica dal vivo, djset per tutto il pomeriggio, giochi e animazione per i bambini e gastronomia. Presso gli stand si potranno infatti degustare stinco, wurstel, patate, bretzel e altre specialità tedesche annaffiati da fiumi di birra, la vera protagonista della festa. Atmosfere teutoniche anche a Fresagrandinaria dove domenica si concluderà la diciottesima edizione della Notte Bionda, con prodotti tipici quali venticina e porchetta accompagnati dalla birra artigianale tedesca.

C’è molta attesa per la centoottantaseiesima edizione delle Feste di Lanciano, una delle manifestazioni di maggior richiamo a livello regionale. Grande spazio per gli appuntamenti enogastronomici con i prodotti del territorio ma anche per mostre, manifestazioni di ogni tipo, fuochi d’artificio e per la musica dal vivo, che ospiterà grandi nomi del panorama canoro italiano. Si comincerà sabato 14 con Francesco Baccini, domenica 15 ospite in piazza Plebiscito sarà Max Gazzè. Si chiuderà lunedì 16 con Malika Ayane.

Sabato 22 e domenica 23 a Tornareccio torna l’ormai tradizionale appuntamento con Regina di Miele, la mostra mercato del miele e dei prodotti tipici promossa dal Comune. Per due giorni nei vicoletti del centro storico protagonisti i genuini prodotti della tradizione locale quali il miele, le mozzarelle, i salumi, l’olio, i dolciumi e tante altre tipicità del territorio. Il tutto accompagnato da appuntamenti culturali, dibattiti, laboratori artistici e musica dal vivo.

