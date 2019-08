Sagre Settembre 2019 L’Aquila

Al centro degli appuntamenti in programma nel mese di settembre Borgo di Fate, la Sagra della lenticchia e il Wine Festival

L’AQUILA – L’estate sta finendo, ma a settembre sono ancora tante le Feste Patronali e le sagre in occasione delle quali poter degustare prodotti tipici e ascoltare musica dal vivo. Nel centro storico di Roccacasale torna l’appuntamento con Borgo di Fate, l’evento che si propone come obiettivo quello di rappresentare miti e leggende tramandati nel tempo su fate, streghe ed elfi. Il progetto vede coinvolti ristoratori e cantine vinicole, in quanto ogni punto in cui è diviso il borgo sarà anche uno spazio enogastronomico dove poter assaggiare vini locali e pietanze caratteristiche del paese. A Santo Stefano di Sessanio quarantanovesima Sagra della lenticchia, dove poter degustare lenticchie ma anche tanti altri piatti della tradizione.

Prima edizione a Tagliacozzo del Wine Art festival, una manifestazione nata con l’idea di riunire, in un’ unica spettacolare cornice, una selezione di aziende, offrendo ai convenuti la possibilità di degustare ed apprezzare da vicino vini e opere d’arte, conoscendo produttori e gli artisti. Oltre ai banchi d’assaggio saranno previsti seminari e degustazioni. A Rosciolo de’ Marsi appuntamento con Saperi e sapori del Velino, tra stand enogastronomici, cantine aperte, artigianato, musica ed intrattenimento. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio, facendone conoscere le eccellenze, attraverso un percorso narrativo che coinvolge tutto il pubblico.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno in provincia de L’Aquila nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Calendario sagre a L’Aquila nel mese di settembre 2019

1

2-16

Feste di settembre – Lanciano (CH)

7-8

Wine and Art Festival – Tagliacozzo (AQ)

14

Sapori e saperi del Velino – Rosciolo dei Marsi (AQ)