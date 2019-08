Festa Patronale a Villa Badessa, il programma 2019

Il 7 e 8 settembre festa in onore della SS Maria Assunta Odigirtia. Serate musicali con Vasco By Kom e orchestra spettacolo, pupa in piazza, lotteria

VILLA BADESSA – Il 7 e 8 settembre torna a Villa Badessa di Rosciano la Festa Patronale in onore della SS Maria Assunta Odigitria. In programma due serate all’insegna della musica e divertimento: nella prima ci saranno i Vasco by Kom, nota cover band di Vasco Rossi mentre la seconda l’orchestra e spettacolo L’Angelo e i Birbanti. Sempre in quest’ultima serata alle 23 ci sarà il ballo della pupa in piazza e l’estrazione della lotteria. Non mancheranno stand gastronomici con porchetta di Britti, panini, arrosticini, salsicce, hot dog e molto altro ancora. Ingresso gratuito.

Ricordiamo che nella giornata di domenica dalle ore 15 sono previsti giochi per i bambini a iscrizione gratuita e la gara di briscola 2° memorial Enzo Di Silvestro (iscrizione al torneo 10 euro).