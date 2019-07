My Land, le foto dello spettacolo di teatro, danza e circo contemporeaneo

Le suggestive immagini dell’evento del 2 luglio con la compagnia ungherese Ricirquel Contemporary Circus al Teatro D’Annunzio di Pescara per Funambolika 2019

PESCARA – Martedì 2 luglio il Teatro D’Annunzio abbiamo assistito a un suggestivo spettacolo mix perfetto di teatro, danza e circo contemporaneo. Inserito nel cartellone 2019 di Funambolika è andato in scena My Land, interpretato dalla compagnia ungherese Recirquel Contemporary Circus. Si è trattato di un’anteprima nazionale dove si è immersi in uno spazio senza tempo che come sottolineato della presentazione “è ispirato all’eterno rinnovarsi della terra e esplora le radici più profonde dell’umanità”.

Da apprezzare tanti aspetti dalla maestria del produttore Kristian Kristof, coreografo di Tim Burton per il recente film Dumbo nel creare sempre scenari molto suggestivi (come gli effetti di luce che si sprigionavano da terra) alla duttilità dei protagonisti che non sono solo abili acrobati ma anche interpreti di passaggi con teatro e danza che rendono lo spettacolo molto originale e innovativo nel genere. Il tutto ben condito da una colonna sonora rielaborata da Miklós Both, uno dei più celebri musicisti contemporanei ungheresi e che evoca le musiche delle tribù nomadi moldave, ucraine e tartare.

A fine spettacolo il direttore artistico Raffaele De Ritis ha tenuto un interessante approfondimento con Kristof e alcuni dei protagonisti in un seguitissimo dibattito con il pubblico.



Kristof ha sottolineato: “Per noi di circo ce n’è solo un solo, perchè deve rinnovarsi e una modernizzazione continua. Con My Land abbiamo cercato ragazzi dall’Ucraina che avessero una base tecnica di circo classico molto elevata ma anche di danza classica, di movimenti, plasticità. Con loro abbiamo creato quello che chiamiamo Circle Dance. I sentimenti sono universali, una connessione con la sua terra da dove è venuto, come è nato e come muore”. Sono state illustrate le varie metodologie di allenamento seconda dei ruoli a seconda della parte che deve interpretare. Inoltre si è parlato delle varie scuole di circo presenti nel mondo e in molti casi si è evoluto il sistema formativo come ad esempio la danza.

“Abbiamo avuto un’idea di cercare di presentare la qualità massima degli artisti – aggiunge Kristof – In Ucraina ci sono oltre 2.500 studi che dedicano al circo e di questi soli i migliori hanno la possibilità di entrare nell’Accademia di Kiev e da lì vengono svolti i casting. Per trovare questi sette artisti che si sono esibiti abbiamo svolto 15 giorni di casting”.

Foto a cura di Giada Di Blasio