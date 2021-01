Diretta Pescara – Cremonese: ecco dove seguire la partita

Domenica 17 gennaio alle 15 si gioca Pescara – Cremonese, gara valida per la 18° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita

PESCARA – Domenica 17 gennaio 2021, allo Stadio Adriatico – Cornacchia, si giocherà Pescara – Cremonese, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Gli abruzzesi sono reduci dalla vittoria esterna contro la Reggiana e in classifica occupano la quindicesima posizione con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte; 15 gol fatti e 28 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto 1 volta, pareggiato e e perso 2. I grigiorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Chievo, che é costata la panchina a Bisoli, e sono in sedicesima posizione, insieme a Cosenza e Reggiana, con 15 punti, frutto di 3 successi, 6 pareggi e 8 sconfitte; 15 realizzate e 23 subite. Hanno un bilancio di 2 vinte e 3 perse nelle ultime cinque. Di seguito il link per seguire la webcronaca in diretta della partita quindi le parole di Breda alla vigilia, i giocatori biancazzurri convocati e informazioni su arbitro e probabili formazioni.

CRONACA DELLA PARTITA

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

L’Arbitro

La gara sarà diretta da Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessio Saccenti di Modena e da Davide Moro di Schio. Quarto ufficiale Antonio Rapuano di Rimini.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Breda dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Balzano, Guth e Jaroszynski. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Memushaj e Busellato mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Nzita e Crecco. In attacco Galano alle spalle di Ceter. Il neo allenatore Pecchia dovrebbe optare per un 4-3-1-2 con Carnesecchi in porta, Bianchetti e Terranova difensori centrali e Fiordaliso e Deli terzini, in cabina di regia Valzania affiancato dagli interni Nardi e Zortea; a centrocampo Bartolomei, Castagnetti e Valzania. Sulla trequarti Pinato, di supporto alla coppia formata da Celar e Ciofani.

Le probabili formazioni di Pescara – Cremonese

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Balzano, Guth, Jaroszynski; Crecco, Busellato, Valdifiori, Memushaj, Nzita; Galano, Ceter. Allenatore: Breda

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Nardi; Bartolomei, Castagnetti, Valzania; Pinato; Celar, Ciofani. Allenatore: Pecchia

Foto di repertorio