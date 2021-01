Chieti, screening sugli studenti: le rassicurazioni del Sindaco

“I tamponi saranno effettuati in orari in cui gli scolari si troveranno nelle proprie case, quindi pericoli di contagi diretti non si pongono”

CHIETI – “In relazione ai dubbi e alle preoccupazioni espressi in queste ore dai genitori e degli insegnanti dei bimbi che frequentano le scuole dove stiamo valutando di effettuare i tamponi rapidi ricompresi nello screening della popolazione disposto dalla Regione, mi è doveroso fare alcune precisazioni e rassicurazioni.

Va innanzitutto detto che il virus si trasmette tramite goccioline emesse dalla bocca o dal naso in modo diretto o a distanza ravvicinata (al di sotto di 1 metro di distanza) da un individuo contagioso, attraverso contatto diretto o, infine, attraverso superfici.

I tamponi saranno effettuati in orari in cui gli scolari si troveranno nelle proprie case, quindi pericoli di contagi diretti non si pongono, né si sarebbero posti, perché mai esporremmo al rischio la comunità e va detto che nemmeno la Asl, con la quale operiamo in sinergia, avallerebbe operazioni vulnerabili sotto il punto di vista del rischio di contagi. Le eventuali superfici utilizzate per la registrazione dei partecipanti e lo svolgimento delle operazioni, saranno sanificate dagli uomini della protezione civile comunale che utilizzano prodotti e strumenti all’avanguardia per lo scopo e che già lo hanno fatto e lo fanno nei casi in cui a scuola si è dovuta fronteggiare la messa in sicurezza delle classi e degli alunni, ogni volta che si è manifestato un caso di positività fra di essi.

Quindi per gli alunni, i genitori, gli insegnanti e il personale scolastico non ci saranno pericoli di nessun genere.

Come sindaco e come medico non metterei mai e poi mai a repentaglio la salute e la sicurezza dei miei concittadini e questa è la nostra priorità nell’organizzazione delle operazioni in città, di cui condivideremo ogni passo e comunicheremo modalità e tempi appena diverranno definitivi.

Quindi chiedo fiducia nell’operato non solo della mia Amministrazione ma di tutti gli operatori che si prodigano per salvaguardare la salute della società e soprattutto chiedo solidarietà a tutti per una battaglia che riusciremo a vincere solo se saremo tutti uniti”.