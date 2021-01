Pescara – Cremonese, le formazioni ufficiali [DIRETTA]

Le formazioni ufficiali della partita Pescara – Cremonese valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021

PESCARA – Dalle ore 15 Pescara e Cremonese in campo per la 18ma giornata del campionato di Serie B. Di seguito i giocatori che prenderanno parte alla partita che è possibile seguire in diretta.

Formazioni ufficiali di Pescara – Cremonese

PESCARA: 1 Fiorillo, 8 Memushaj, 10 Valdifiori, 11 Galano, 19 Masciangelo, 26 Guth, 31 Busellato, 37 Maistro, 40 Omeonga, 44 Jaroszyński, 77 Ceter. A disposizione: 46 Alastra, 7 Bočić, 15 Blanuta, 20 Crecco, 24 Capone, 29 Arlotti, 34 Fernandes, 47 Nzita, 72 Vokic, 88 Diambo, 91 Longobardi. Allenatore: Roberto Breda

CREMONESE: 28 Carnesecchi, 3 Valeri, 14 Valzania, 15 Bianchetti, 16 Bartolomei, 17 Strizzolo, 19 Castagnetti, 21 Zortea, 25 Ravanelli, 95 Pinato, 99 Celar. A disposizione: 1 Alfonso, 22 Volpe, 6 Gustafson, 9 Ciofani, 30 Nardi, 31 Girelli, 70 Gaetano, 77 Ghisolfi, 80 Bia. Allenatore: Fabio Pecchia