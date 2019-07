PeFest con i big del teatro, programma spettacoli e biglietti

Al Teatro D’Annunzio tanti volti noti: Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

PESCARA – Da una collaborazione tra il TRA, Teatri Riuniti d’Abruzzo, guidato da Federico Fiorenza e l’EMP, Ente manifestazioni pescaresi presieduto da Angelo Valori, l’edizione 2019 del PeFest si arricchisce di due produzioni teatrali di richiamo nazionale, inseriti nella nuova sezione intitolata Teatro al D’Annunzio.

Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales saranno tra i protagonisti del mese di agosto: il primo dei due appuntamenti – Love Letters – è fissato a domenica 4. Il secondo – A ruota libera – a sabato 17. Entrambi alle 21.15 nell’incantevole cornice del d’Annunzio, sul lungomare Colombo 122, dove ha sede l’anfiteatro pescarese incastonato tra mare e pineta.

“Si tratta di due spettacoli – dichiara Fiorenza – in cui si incontrano riflessione ed ironia, ma soprattutto grandi nomi del panorama attoriale e musicale, italiano e non solo”.

Il 4 agosto a salire sul palco sarà Raoul Bova affiancato dalla compagna Rocío Muñoz Morales, magnifici interpreti di Love Letters. Il lavoro, di A.R. Gurney, finalista al Premio Pulitzer messo in scena la prima volta nel 1988 è una commedia densa di emozioni, divertimento e grande umanità, costruita su un intenso rapporto epistolare tra un uomo ed una donna. La vicenda ruota attorno alla vita di Andy e Melina che si scrivono per tutta la vita rincorrendosi, amandosi, detestandosi, sfuggendosi, perdendosi di vista ma sempre avendo bisogno l’uno dell’altro. Con il tempo le loro vite prendono vie diverse, ma il carteggio continua a mantenere vivo il loro legame che durerà per tutta la vita. Ingressi primo settore 25 euro, secondo settore 20, ridotto 15.

Mercoledì 17 agosto ad incontrare il pubblico in maniera del tutto stravagante saranno invece Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, con musiche eseguite dal vivo dalla band Musica da ripostiglio, con lo spettacolare lavoro A ruota libera una sorta di chiacchierata musicale sulla vita, sul cinema, sullo spettacolo e sui mille aneddoti vissuti in quel sottile confine artistico che divide la vita e l’arte, realtà e finzione di ogni artista. Uno spettacolo-incontro tra quattro amici, dove si ride, ci si emoziona e si scopre una veste inattesa degli artisti. Un vortice di racconti, canzoni ed emozioni che non ti mollano mai. Una volata, un’eruzione vulcanica, un secchio di acqua gelata, di sentimenti e di risate, tutto rigorosamente senza rete di protezione. Ingressi primo settore 25 euro, secondo settore 20, ridotto 15.

PROGRAMMA COMPLETO

25 luglio – Anfitrone con Debora Caprioglio e Franco Oppini e Barbara Bovoli, Enzo Casertano e Tonino Tosto

27 luglio – Le Parole note con Giancarlo Giannini e Marco Zurzolo Quartet

2 agosto – Moby Dick – come il mare io ti parlo con Susanna Costaglione e N’Duccio

3 agosto – Il mercante di Venezia con Mariano Rigillo, Romina Mondello, Fabio Sartore e Francesco Maccarinelli

4 agosto – Love Letters con Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales

5 agosto – Io e Pirandello con Sebastiano Lo Monaco

6 agosto – Billie Holiday con Ksenija Prohaska, Daniele Ciglia, Fabio D’Onofrio

7 agosto – Il canto dell’usignolo, serata Shakespeare con Glauco Mauri e Roberto Sturno musiche composte ed eseguite da Giovanni Zappalorto

17 agosto – A ruota libera con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi

NOTA: gli spettacoli inizieranno sempre alle 21.15 i dettagli degli eventi e relativi prezzi si potranno consultare linkando sul titolo dello stesso nei prossimi giorni.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Per info: 393/9055578 Biglietti disponibili online su CiaoTickets, nei punti vendita convenzionati o nelle biglietterie dell’EMP (lungomare Colombo 122), dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30. Previsto un abbonamento per l’intera sezione Teatro al D’Annunzio a 140 o 75 euro (per nove spettacoli, dal 25 luglio al 17 agosto).