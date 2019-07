Giancarlo Giannini con il Quartetto di Zurzolo: le foto

Ieri sera il secondo appuntamento della rassegna di Teatro del PeFest con il recital “Le parole note”. Ecco le immagini

PESCARA – Si è svolto ieri sera, sabato 27 luglio, il secondo appuntamento della rassegna teatro del PeFest. Protagonisti di questo appuntamento al Teatro D’Annunzio sono stati Giancarlo Giannini e il Quartetto di Marco Zurzolo nel recital “Le parole note“. Un migliaio di spettatori hanno seguito con attenzione questa che è stata definita una “primizia per Pescara e per l’Abruzzo” dal Presidente dell’Ente manifestazioni pescaresi, Angelo Valori. Di seguito alcuni scatti di Roberto Di Blasio a farci rivivere i momenti più belli della serata.

Incontro dunque tra la poesia musicale di Marco Zurzolo con le parole recitate di Giancarlo Giannini, la letteratura che incontra la musica. Si parla della donna, l’amore, la passione, il tradimento, la morte, la vita in un viaggio nell’universo femminile. Il sassofonista napoletano con il suo quartetto ha accompagnato la voce calda di Giannini verso atmosfere tra il mistico e il malinconico ma anche amorose e ironiche.

Ricordiamo che la rassegna proseguirà il 2 agosto con Come il mare io ti parlo con Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio, e Susanna Costaglione ,mentre il 3 andrà in scena il Mercante di Venezia di Shakespeare, regia di Giancarlo Marinelli che dedica lo spettacolo alla memoria di Giorgio Albertazzi. In scena Mariano Rigillo, Romina Mondello, Fabio Sartor e Francesco Maccarinelli.