Io e Pirandello con Sebastiano Lo Monaco al Teatro al D’Annunzio

Il 5 agosto nuovo appuntamento del PeFest con lo spettacolo di Salvo Bitonti che vede protagonista l’attore di teatro e tv, interprete della seguitissima serie La Piovra 9

PESCARA – La ricca stagione Teatro al D’Annunzio, inserita all’interno del PeFest, prosegue domani sera, lunedì 5 agosto alle 21.15 con Io e Pirandello, uno spettacolo di e con Sebastiano Lo Monaco, attore di teatro e tv, interprete anche della famosa e seguitissima serie, La Piovra 9.

“Il teatro è molto faticoso – dichiara il protagonista – bisogna avere grande salute per fare teatro, ma ti insegna la resistenza psico-fisica, e anche ad avere tanto coraggio”. È così che Lo Monaco si accosta ad un grande senza tempo, suo conterraneo, Pirandello, e lo porta in scena.

La vita dell’attore e quella dello scrittore si incontrano e si intrecciano. L’attore trasporterà il pubblico in una Sicilia lontana, ma non dimenticata: gli aneddoti della sua storia personale saranno il filo conduttore, attraverso il quale ripercorrerà l’incontro con il teatro, dalla tragedia greca, all’incontro spirituale con lo stesso Pirandello. Un legame talmente stretto ormai, quello tra attore e autore, che porta Lo Monaco a condividere idealmente le gioie e i dolori della vita del padre di Così è (se vi pare), Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila. “Era un uomo infelice – si legge nella presentazione -. Una vita segnata dalla depressione, dalla quale però può nascere la bellezza. Ecco allora emergere un Pirandello poco conosciuto, un Pirandello delicato, intimo, a tratti ironico”.

Sebastiano Lo Monaco coglie l’occasione di questo spettacolo per ricordare un altro grande maestro siciliano, scomparso da poco, Andrea Camilleri di cui parla così: “quello che tutti conoscono del grande Camilleri, è il suo talento letterario di scrittore, narratore, regista teatrale e televisivo, ma non so se si parla molto della sua bontà d’animo e della sua generosità. Era un uomo davvero buono e generoso. Ogni volta che ho avuto bisogno di lui, per qualunque motivo, anche nei momenti difficili della carriera, lui mi ha sempre detto “si, Sebastiano”, non ho mai ricevuto un “no” da parte sua”.

Io e Pirandello è una produzione di SiciliaTeatro, per la regia di Salvo Bitonti. Direttore di scena Matteo Bianco, musiche di Dario Arcidiacono, elementi scenografici a cura di Massimo Voghera con la collaborazione degli studenti dei corsi di scenografia Chiara Cosentino, Isabella Giannone, Veronica Cicirello, Francesca Caldarola, Debora Navicella, Milena Bertone, Manuela Allegri, Ilaria Villagrassa dell’ Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino. Elaborazione immagini a cura di Luigi Palladino del corso di Fotografia di Fabio Amerio. Costumi della sartoria della fondazione I.N.D.A. di Siracusa, diretta da Marcella Salvo.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Biglietti 20 e 10 euro in vendita online su CiaoTickets e nelle tabaccherie convenzionate o nelle biglietterie del teatro. Orari: 10-13 e 17-19.30. La sera stessa dello spettacolo anche al botteghino a partire dalle 20.30. Per info 393/9055578. Previsto un abbonamento ai nove spettacoli in programma a 140 euro (primo settore) o 75 euro (secondo settore).

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La maratona teatrale dell’EMP, Ente manifestazioni pescaresi, prosegue il giorno seguente, martedì 6 agosto, con un omaggio a Billie Holiday, firmato dal Florian Metateatro.