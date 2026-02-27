Meteo Abruzzo weekend dal 27 febbraio al 1 marzo 2026: tempo in miglioramento

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 27 febbraio al 1 marzo prosegue in compagnia dell’alta pressione, con temperature diurne piuttosto miti; un po’ di freddo solo all’alba nelle vallate e conche interne dell’Appennino, questo per l’inversione termica. Previsto tempo stabile, tra sole e nubi basse di tipo marittimo e nebbie nelle zone esposte.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 27 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione determinando condizioni di bel tempo, salvo nebbie in formazione serale in pianura. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2750 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 28 febbraio

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Mare quasi calmo.

Domenica 1 marzo

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota; nebbie o foschie al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (27 febbraio-1 marzo 2026)

PESCARA

VEN – min 8° max 14°

SAB – min 8° max 13°

DOM – min 10° max 13°

CHIETI

VEN – min 6° max 12°

SAB – min 7* max 14°

DOM – min 7° max 14°

TERAMO

VEN – min 8* max 17°

SAB- min 7° max 15°

DOM – min 8° max 14°

L’AQUILA

VEN – min 6° max 18°

SAB – min 5° max 17°

DOM – min 4° max 15°

