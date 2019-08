Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales a Pescara con Love Letters

Domenica 4 agosto alle 21.15 al Teatro al D’Annunzio uno degli spettacoli più attesi che prende le mosse dal testo omonimo di Gurney

PESCARA – Domenica 4 agosto, alle 21.15 al Teatro D’Annunzio di Pescara arriva uno degli appuntamenti più attesi per la stagione di prosa del PeFest, ovvero “Love Letters“. Sul palco due protagonisti che non hanno bisogno di presentazioni: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.

Frutto di una collaborazione tra il TRA, Teatri Riuniti d’Abruzzo e l’EMP, Ente manifestazioni pescaresi, questo spettacolo prende le mosse dal testo omonimo di Gurney, finalista al Pulitzer, messo in scena per la prima volta a fine anni ’80. “Si tratta di uno spettacolo – dichiara Federico Fiorenza del TRA – in cui si incontrano riflessione e passione e dove si mettono in gioco grandi nomi del panorama attoriale, italiano e non solo”. E il gioco è anche il filo conduttore di Love Letters, un gioco di parole, un gioco d’amore.

Compagni di vita e di lavoro, le due star del piccolo e grande schermo daranno vita ad una commedia densa di emozioni, divertimento e grande umanità, costruita su un intenso rapporto epistolare che attraversa 40 anni: dai banchi di scuola all’età matura. La vicenda ruota attorno alla vita di Andy (Raoul) e Melina (Rocío) che si scrivono per tutta la vita rincorrendosi, amandosi, detestandosi, sfuggendosi, perdendosi di vista ma sempre avendo bisogno l’uno dell’altro. Con il tempo le loro vite prenderanno vie diverse, ma il loro carteggio continuerà a lungo.

La parte principale della colonna sonora è affidata alla magia di Over the rainbow, che rimanda ad un oltre l’arcobaleno più che mai onirico. Nella stessa direzione della musica, va la scenografia, immersa nel bianco, come su di una nuvola. Scene di Fabiana Di Marco, costumi di Giovanna Stringa, movimenti coreografici di Irene Patti, luci di Luca Palmieri. Lettura scenica di Veruska Rossi, attrice di cinema, fiction e teatro, la scorsa primavera ha interpretato un ruolo fondamentale nella serie di Canale 5: L’amore strappato.

BIGLIETTI

Biglietti primo settore 25 euro, secondo settore 20, ridotto 15, disponibili al botteghino, online e nei punti vendita convenzionati CiaoTickets o nelle biglietterie dell’EMP (lungomare Colombo 122), dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30. È previsto un abbonamento per l’intera sezione Teatro al D’Annunzio a 140 o 75 euro (per nove spettacoli, dal 25 luglio al 17 agosto). Per info: 393/9055578

La produzione rende noto che Raoul Bova sarà disponibile per delle foto con il pubblico a fine spettacolo.