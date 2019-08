Moby Dick – Come il mare io ti parlo: teatro con ‘Nduccio

Il comico abruzzese per la prima volta nei panni di un eroe tragico nello spettacolo ispirato al capolavoro di Melville in programma il 2 agosto al Teatro D’Annunzio

PESCARA – La stagione Teatro al D’Annunzio, inserita all’interno del PeFest, prosegue con una produzione originale: Moby Dick – Come il mare io ti parlo, uno spettacolo firmato alla regia da Claudio Di Scanno per l’EMP – Ente manifestazioni pescaresi. Questa produzione originale andrà in scena domani sera, 2 agosto, in prima assoluta, al D’Annunzio, lungomare Colombo 122.

Monta l’attesa per assistere in diretta alla conversione, ad attore teatrale, del noto cabarettista abruzzese, Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio, che interpreterà il capitano Achab, protagonista ed eroe tragico di tutta la storia. “La scena teatrale è la mia nuova fidanzata – dichiara proprio il protagonista – è una di quelle follie che si compiono ad una certa età. Il teatro non ha niente a che vedere con il cabaret, ci sono altre regole, ma spero di poter dare al meglio il mio contributo”.

In scena anche Susanna Costaglione nei panni di Ishamel, alter ego dell’autore, Herman Melville di cui quest’anno ricorre il bicentenario della nascita (New York, 1 agosto 1819). Attrice di livello nazionale, la Costaglione muove i primi passi da attrice a Venezia. Negli anni ’80 lavora nella compagnia Giorgio Albertazzi, successivamente interpreta l’Antigone di Bertolt Brecht per il Teatro stabile d’Abruzzo e la Clitennestra di Eschilo, nella traduzione di Pasolini. Nei primi anni 2000 è ospite a Toronto del Columbus Centre per una lettura di poesie.

Completano il cast 8 giovani attori-marinai che compongono la ciurma: Stefano Buccella, Rebecca Di Renzo, Enrico Valori, Jamal Mouawad, Lorenzo Valori, Pascal Di Felice, Francesco Salvatore, Pierluigi Lorusso. Musiche dal vivo di Marco Di Blasio fisarmonica e bandoneon, musiche originali di Pierfrancesco Speziale, costumi di Annie Di Sante Marolli, luci e suono di Dario Marcheggiani.

BIGLIETTI

Posto unico 20 euro, ridotto 10. Previsto un abbonamento ai nove spettacoli in programma a 140 euro (primo settore) o 75 euro (secondo settore). Biglietti in vendita online su CiaoTickets e nelle tabaccherie convenzionate o nelle biglietterie del teatro. Orari: 10-13 e 17-19.30. La sera stessa dello spettacolo anche al botteghino a partire dalle 20.30. Per info 393/9055578.