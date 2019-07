Michele Tino Quartet e Camilla Battaglia, le foto dei concerti

PESCARA – Per la seconda serata di Pescara Jazz Club in Piazza Muzii protagonisti di lunedì 15 luglio sono stati il Michele Tino quartet e Camilla Battaglia. Hanno aperto la serata Michele Tino al sax con Simone Graziano al pianoforte e fender rhodes, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. Questi i brani eseguiti: Truth, 2, Shark’s Genodice, CDA, Ara Pacis e Direction: Home. Sono tutti brani di sua composizione.

A seguire è stata la volta del progetto EMIT di Camilla Battaglia. Si tratta del secondo album della cantante che in questo lavoro si interrroga sul trascorrere del tempo seguendo un processo analitico in cui la musica è dettata anche da teorie che dimostrano l’esistenza di innumerevoli realtà discontinue, che convivono in tempi e spazi diversi. In scaletta Be Still in Motion, Same Difference, Event, Crossing The Water, You don’t exist. Si tratta di brani tutti composti dalla stessa Battaglia con riferimenti a letteratura, scienza e filosofia. L’hanno accompagnata sul palco Michele Tino (sax contralto), Andrea Lombardini (basso elettrico) e Bernardo Guerra (batteria). Di seguito alcune immagini dei due concerti immortalate dal fotografo Roberto Di Blasio.