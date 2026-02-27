Abruzzo, al via la campagna referendaria: presentato a L’Aquila il tour “on the road”

L’AQUILA – Si è svolta, ieri, a L’Aquila la conferenza stampa che ha segnato l’avvio ufficiale delle iniziative territoriali legate alla campagna referendaria. Aprendo gli interventi, il coordinatore regionale sen. Etelwardo Sigismondi ha spiegato la scelta della formula “on the road”: “Abbiamo voluto partire da una piazza perché questo sarà lo spirito della nostra campagna, spiegare la riforma incontrando i cittadini”. Sigismondi ha annunciato l’avvio delle iniziative regionali e la presenza, nei prossimi giorni, di vari esponenti nazionali. “Il camper ci permetterà di raggiungere ogni angolo dell’Abruzzo, anche distribuendo materiale informativo . Si tratta di una riforma storica, attesa da anni dai cittadini per rendere la giustizia più giusta con la separazione delle carriere, più libera dalle correnti, con il sorteggio, e più trasparente con l’introduzione dell’alta corte disciplinare”.

Il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, ha raccontato di aver partecipato anche a confronti con comitati contrari alla riforma: “Si sostiene che la riforma non risolverà la durata dei processi o la carenza di organico, ma si dimentica che nessun potere può essere autoreferenziale”. Biondi ha richiamato riferimenti costituzionali e storici, ricordando che “forme di sorteggio sono già previste in altri ambiti istituzionali” e citando le posizioni contraddittorie espresse negli anni da esponenti politici e magistrati sul tema della terzietà del giudice.

Il senatore Guido Liris ha posto l’accento sulla difficoltà dei cittadini nel districarsi tra aspetti tecnici e interpretazioni politiche: “Molte persone non hanno gli strumenti per entrare nel dettaglio e questo favorisce letture distorte e strumentalizzazioni da parte dei sostenitori del SI.” Ha fatto, nel dettaglio, riferimento ad alcuni dati spesso citati nel dibattito pubblico, come la presenza di correnti interne alla magistratura, il confronto della condizione dell’ordinamento giudiziario con altri Paesi europei e le migliaia di errori giudiziari che, nel tempo, non hanno visto alcuna conseguenza disciplinare. Ed ancora : “È un tema che tocca la sensibilità di molti e che merita di essere spiegato con chiarezza”.

Il deputato Guerino Testa ha ribadito l’importanza dell’attività itinerante e ha citato interventi di figure istituzionali che negli anni hanno evidenziato la necessità di intervenire sul sistema giudiziario, come lo stesso presidente della Repubblica, Mattarella.

L’onorevole Francesco Filini, responsabile nazionale del dipartimento Programma ha illustrato alcuni dati relativi al funzionamento del sistema giudiziario, soffermandosi sulla differenza tra le varie fasi del procedimento: “Nel 91 per cento dei casi il giudice per le indagini preliminari accoglie la richiesta del pubblico ministero di procedere, ma dopo cinque o sei anni solo il 49 per cento di quelle persone viene effettivamente condannato”. Filini ha presentato questo scarto come un esempio delle criticità discusse nel dibattito pubblico. Ha ricordato, inoltre, che “il percorso verso la terzietà del giudice non nasce oggi: nel 1999 la Costituzione fu modificata in questa direzione. Una riforma – ha concluso – ben chiara già nel programma elettorale di Fratelli d’Italia”.

Di seguito il cronoprogramma del tour referendario con il camper:

• 27, 28 febbraio e 1 marzo – provincia di L’Aquila

• 2, 3, 4, 5, 6 marzo – provincia di Pescara

• 7, 8, 9, 10, 11 marzo – provincia di Teramo

• 12 e 13 marzo – provincia di L’Aquila

• 14, 15, 16, 17, 18 marzo – provincia di Chieti