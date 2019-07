Giancarlo Giannini al Teatro al D’Annunzio con il quartetto di Zurzolo

L’icona del cinema italiano sabato 27 luglio ospite del PeFest con Le parole note, un recital che unisce letteratura e musica

PESCARA – Sabato 27 luglio, ore 21.15 al Teatro al D’Annunzio, terza e nuova sezione del PeFest che prosegue con una star del piccolo e grande schermo: Giancarlo Giannini, sei volte David di Donatello, cinque Nastri d’Argento e cinque Globi d’Oro. Icona del cinema italiano, Giannini torna in teatro con Le parole note, un recital originale che unisce letteratura e musica.

“È una primizia per Pescara e per l’Abruzzo – precisa Angelo Valori, presidente del’Ente manifestazioni pescaresi che produce il festival -. In scaletta poesie di Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, Angiolieri, Salinas. Completa lo spettacolo il quartetto di Marco Zurzolo, eccellente musicista”.

“Ho cercato di mettere al centro la figura della donna – dichiara il protagonista – ma anche l’amore, la passione, la vita. E per coinvolgere il pubblico ho dato ampio spazio alla musica, elemento con il quale si crea un vero e proprio scambio”.

Il ruolo di poeta musicale è dunque affidato a Marco Zurzolo, musicista partenopeo, jazzista dalle mille sfumature, che darà vita a brani inediti pensati per restituire atmosfere mistiche, malinconiche, amorose, a tratti ironiche, in un viaggio dal 200 fino ad oggi. Sassofonista e compositore, nel corso della sua carriera Zurzolo ha collaborato con Pino Daniele, Zucchero, Mia Martini, Gino Paoli, Chet Baker.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Previsto un abbonamento (per i nove spettacoli in programma, fino al 17 agosto) a 140 euro (primo settore) o 75 euro (secondo settore). Biglietti in vendita online su CiaoTickets e nelle tabaccherie convenzionate o nelle biglietterie del teatro. Orari: 10-13 e 17-19.30. La sera stessa dello spettacolo anche al botteghino a partire dalle 20.30. Per info 393/9055578.