Atri, Open Day all’Istituto “Adone Zoli”: ecco quando

Il 16 gennaio si potranno visitare i sette plessi o richiedere informazioni telefonicamente o via mai; ci sarà inoltre il primo Think Tank

ATRI – L’Istituto “Adone Zoli” di Atri organizza per Sabato 16 gennaio un “multiple” Open Day. Dalle 15 alle 18 l’Istituto aprirà i suoi sette Plessi (Liceo Scientifico dello Sport, Istituti Tecnico Agrario, Istituto Tecnico Economico, Istituto Tecnico di Meccanica-Meccatronica, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Professionale per la Manutenzione Tecnica e Servizi e Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale) per farli conoscere in presenza. Per prenotazioni si invita a contattare il numero 0858780006 oppure a inviare mail all’indirizzo di posta elettronica vicepresidenza@iisadonezoli.edu.it per ricevere mail di conferma.

In contemporanea saranno raccolte domande e richieste di informazioni telefonicamente allo 085-8780180 o tramite il seguente form https://forms.gle/Syi68TsBShrb4wCV8;

Dalle 19 alle 20, poi si potrà assistere al 1° Think Tank Zoli su canali social. I docenti di ciascun indirizzo risponderanno a tutti i quesiti ricevuti.