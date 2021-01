Giulianova, scoperta targa in memoria di Margarete Wagner: ecco quando

Il 14 gennaio in occasione del 76° anniversario della morte, scoperta una targa commemorativa all’interno della Sala Consiliare del Comune

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova e la Commissione Pari Opportunità, su proposta del giornalista e ricercatore storico giuliese Walter De Berardinis, vogliono ricordare l’apolide Margarete Wagner nel 76° anniversario della sua morte, avvenuta per malattia all’ospedale di Giulianova il 14 gennaio 1945.

Margarete Wagner, cattolica, era nata a Francoforte sul Meno il 30 luglio 1907 da Heinrich Karl Wagner e Crescentia Petzenhauser, era la 4° figlia di 6 (2 maschi e 4 femmine). Durante l’ascesa di Hitler al potere si era fidanzata con un giovane procuratore legale, Ignaz Hain, ebreo, nato a Ulmach il 29 giugno 1902, da Moses Hain e Pauline Schuster (anche lui figlio di 6).

Con le leggi razziali, la giovane coppia, si trasferisce a Milano il 17 marzo 1937, in Via Felice Casati, 13, quartiere Lazzaretto (zona giardini pubblici Montanelli); l’8 maggio in Via Padova, 33 a Milano e subito dopo a Corso Buenos Aires, 18, per l’arrivo definitivo della compagna e fino all’arresto di lui nell’agosto del 1940. A settembre, Hain, verrà trasferito nel campo d’internamento di Tossicia (Teramo) e successivamente a Civitella del Tronto (Teramo), dove verrà raggiunto, in stato di libertà, dalla giovane compagna Margarete (la permanenza a Civitella era sporadica, in base alle autorizzazioni che rilasciavano la Questura di Milano e Teramo).

Nel maggio 1944, l’uomo, prelevato dai tedeschi, verrà condotto nel campo di smistamento di Fossoli (Carpi) – Modena. Il 16 agosto 1944 verrà deportato ad Auschwitz e poi il 25 gennaio 1945 a Mauthausen, dove muore l’8 marzo 1945. La moglie, rimasta bloccata a Civitella del Tronto, per i noti eventi bellici in Italia e Germania, morirà per malattia all’ospedale di Giulianova il 14 gennaio 1945. Nel gennaio del 2020, all’interno dell’Archivio comunale di Giulianova, viene ritrovato il suo atto di morte dal ricercatore storico Walter De Berardinis.

Giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 9.00, in occasione del 76° anniversario della sua morte, verrà scoperta una targa commemorativa all’interno della Sala Consiliare del Comune di Giulianova, alla presenza del Sindaco Jwan Costantini, della Vice ed Assessore alle Pari Opportunità Lidia Albani, della Presidente della Cpo Marilena Andreani e del ricercatore storico Walter De Berardinis.

La cerimonia avverrà nel rispetto delle normative anti Covid-19.