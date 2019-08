44ª edizione del Palio delle Pupe a Cappelle sul Tavo, il programma

A Ferragosto torna il tradizionale appuntamento con la gara pirotecnica che mette in competizione le pupe delle contrade quest’anno in una nuova location

CAPPELLE SUL TAVO – Torna il Palio delle Pupe nel giorno di Ferragosto a Cappelle sul Tavo. E lo fa nella sua 44ma edizione con una novità legata alla nuova location dopo che per 33 anni si era svolto al campo sportivo. Sarà la zona adiacente via Fiume Tavo quella scelta con circa due ettari di terreno, messi gratuitamente a disposizione da alcuni residenti, tanto sensibili alle attività storiche del paese.

In cosa consiste il programma della serata? Si parte dalle ore 18 con la sfilata allegorica delle contrade in Piazza Marconi e nel centro storico quindi la sera alle 21.30 al via la tradizionale gara pirotecnica con Palio delle pupe che metterà in competizione le pupe delle contrade. “Le tradizioni di una volta” sarà il tema centrale della sfilata, dove le contrade offriranno degustazioni di piatti tipici abruzzesi.

Presenti stand gastronomici, previsto servizio di bus navetta a copertura di tutto il territorio.

Il 16 agosto, in via Fiume Tavo, ci saranno live i Multi Cover Ale e I Fantastici 4, Rock Italiano: Renato Zero, Zucchero, 883 e Rino Gaetano.

LE ORIGINI …

Questo evento folkloristico ha origini nel 1975 e porta ogni anni in gare le quattrordici contrade presenti nel paese ovvero Lu Quarte da Cape, La Marianna, La Pignatara, Lu Quarte da Pite, A Pite a li Coste, La Piazza, Abball a lu Cucchione, La Habbine, Ammond a la Valle, Lu Cucchione, Lu Crucifisse, Lu Magazzeno, Lu Colle di Barbone, Li Vragne. Generalmente però non partecipano tutte le contrade. La pupa, fantaccio di cartapesta dalle sembianze di donna che viene guidato da un uomo che la fa camminare e ballare. Il fantoccio presenta in varie sue parti fuochi d’artificio che esplodono durante la danza. Una giuria, al termine delle esibizioni premia la pupa più bella e pirotecnica.