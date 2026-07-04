LUCE 3.0 di Giulio Gennari ed Enrico Melozzi al Museo delle Genti d’Abruzzo

PESCARA – Quando la luce smette di essere semplice illuminazione e diventa materia viva, e la musica si trasforma in architettura emotiva, nasce LUCE 3.0, il nuovo progetto di Giulio Gennari Artist con la partecipazione straordinaria di Enrico Melozzi. L’opera sarà presentata il 7 e l’8 luglio al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, all’interno del percorso artistico de La Notte dei Serpenti.

Gennari definisce LUCE 3.0 come un atto di coraggio creativo: il coraggio con cui Melozzi ha riportato la cultura abruzzese sui grandi palcoscenici internazionali, e il coraggio dell’arte visiva che accompagna questo cammino, restituendo un’immagine potente e contemporanea della terra d’Abruzzo. Non una semplice illustrazione, ma un’opera che racconta, trasfigura e rivela.

In questa sperimentazione, Melozzi diventa parte dell’opera stessa: la sua figura, i gesti, la presenza scenica si fondono con il linguaggio della luce, trasformandosi in un segno pulsante. È così che prende forma l’emblema immaginato per La Notte dei Serpenti: un’opera fisica, visiva e simbolica che restituisce tutta la forza dello spettacolo.

LUCE 3.0 è un processo dinamico, un’“arte che cresce”: luce, spazio, tempo e musica dialogano in un cortocircuito creativo che supera la somma delle parti. Lo spettatore non osserva: vive l’opera, immerso in un’esperienza che dissolve il confine tra chi crea e chi interpreta.

Il progetto ha anche una forte vocazione sociale: parte della produzione sarà devoluta in beneficenza a sostegno di associazioni che operano nelle realtà più fragili. L’arte diventa così gesto di cura, bellezza che genera comunità.

Orari esposizione

7 luglio: 18:30 – 21:00

8 luglio: 10:00 – 14:00

Museo delle Genti d’Abruzzo, Pescara

Iniziativa sostenuta dalla Fondazione Genti d’Abruzzo e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara.