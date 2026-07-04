Linea Verde Sentieri racconta i Cammini della Rinascita, tra ricostruzione e spiritualità

L’AQUILA – Prosegue su Rai1 il racconto dei Cammini della Rinascita, il progetto di Linea Verde Sentieri dedicato ai territori dell’Appennino centrale colpiti dal sisma del 2016 e oggi impegnati in un percorso di ricostruzione e rilancio. La nuova puntata, in onda sabato 4 luglio alle 12.30, accompagna i telespettatori lungo un itinerario che attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, toccando borghi e luoghi simbolo come Montemonaco, Ussita, il valico delle Arette, il Santuario di Macereto, Monteleone di Spoleto, Castelluccio di Norcia, Montereale, Borbona, Leonessa, Falesia, Preci e Visso.

Il viaggio segue tre percorsi che raccontano l’anima profonda dell’Appennino: il Cammino nelle Terre Mutate, il Cammino di San Giuseppe e il Cammino di San Benedetto. Sono itinerari che intrecciano natura, spiritualità e memoria, attraversando comunità che custodiscono le ferite del terremoto ma anche la forza della ripartenza. In questi borghi la ricostruzione non è solo un processo tecnico: è un gesto identitario, un modo per riaffermare la volontà di restare, vivere e generare nuove opportunità nei luoghi delle proprie radici.

La puntata si inserisce nel ciclo speciale realizzato in collaborazione con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, con l’obiettivo di proporre una narrazione nuova dell’Appennino centrale: non più soltanto territorio segnato da una calamità, ma area viva, attraversabile e accogliente, capace di sviluppare economie legate al turismo lento, alla natura, alla spiritualità e alla cultura.

Il Commissario Guido Castelli sottolinea come i Cammini della Rinascita rappresentino “percorsi di comunità, strumenti di valorizzazione del territorio e occasioni concrete per sostenere le economie locali e contrastare lo spopolamento”. Parole che trovano piena espressione nel passaggio al Santuario di Macereto, uno dei luoghi più evocativi della spiritualità appenninica, e nel racconto di Visso e Ussita, comunità profondamente segnate dal sisma ma oggi protagoniste di un percorso di rigenerazione.

La puntata diventa così un tassello di un grande racconto nazionale: un viaggio nell’Italia centrale che rinasce camminando, mostrando al pubblico la bellezza profonda di territori che rappresentano una parte essenziale dell’identità italiana. Un invito a scoprire un Appennino che non chiede solo di essere ricordato, ma di essere vissuto.