Eventi in Abruzzo nel weekend dal 22 al 24 maggio 2026

REGIONE – Il weekend del 22–24 maggio in Abruzzo si presenta come uno dei più ricchi e trasversali della stagione, capace di intrecciare tradizioni secolari, cultura, arte contemporanea, musica dal vivo, teatro e un calendario outdoor che valorizza alcuni dei paesaggi più iconici della regione

In questa panoramica dedicata agli eventi 22 23 24 maggio trovate una selezione degli appuntamenti principali tra eventi L’Aquila, eventi Pescara e presso altre località della regione. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Rievocazioni storiche e tradizioni

La Festa Storica dei Banderesi entra nel vivo domenica 24 maggio: il borgo di Bucchianico si anima con rievocazioni medievali, armigeri, balestrieri, musici e sbandieratori. Momento centrale è il corteo della Ciammaichella, la camminata rituale a zig‑zag che rievoca l’antica strategia con cui gli abitanti ingannarono i nemici di Chieti. A seguire, l’attesa apertura della Porta Santa, che inaugura ufficialmente le celebrazioni fino al 26 maggio.

Cultura – Giornata Nazionale delle Dimore Storiche ADSI

Domenica 24 maggio l’Abruzzo apre le porte dei suoi tesori nascosti: castelli, cortili e palazzi privati solitamente inaccessibili diventano visitabili gratuitamente grazie alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Un’occasione unica per scoprire architetture, giardini e residenze storiche diffuse sul territorio.

Ambiente e Outdoor – EcoMob 2026 (Pescara)

Dal 22 al 24 maggio, Piazza Salotto a Pescara ospita EcoMob 2026, il festival dedicato alla mobilità sostenibile. In programma: expo di bici elettriche, e‑bike, monopattini e auto a zero emissioni, prove su strada e attività gratuite curate dal Parco Nazionale della Maiella, tra cui orienteering urbano e laboratori sulle tracce della fauna selvatica.

Teatro e spettacoli del weekend

Al Teatro Marrucino di Chieti, sabato 23 maggio alle 21:00, va in scena la commedia dialettale “Chi tante ne fa’… une n’aspette”, uno spettacolo brillante che racconta con ironia la cultura e le dinamiche della tradizione teatina.

Concerti e musica dal vivo

A Roseto degli Abruzzi, il Lido AhMar ospita il live di Setak, una delle voci più originali della nuova scena cantautorale abruzzese. Il suo sound mescola dialetto, blues, folk e influenze internazionali in un concerto intimo e suggestivo sul mare.

Mostre e arte contemporanea

L’Aquila si conferma capitale culturale del weekend con un percorso diffuso tra musei e spazi espositivi:

MAXXI L’Aquila (Palazzo Ardinghelli) – Arteparco 2026, fino al 24 maggio.

Accademia di Belle Arti – Uno scintillio nell’ombra, inaugurazione il 22 maggio, progetto di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

Istituto Cinematografico – Creatività in evoluzione, mostra immersiva tra videoarte, IA e realtà aumentata.

MU.SP.A.C. – Butta la tua anima in ogni porta aperta, collettiva gratuita sui linguaggi visivi contemporanei.

A Pescara, il MicHub ospita Michelangelo Pistoletto. Sculture e Disegni (1982–1986), mentre la galleria Ceravento presenta Fight or Flight di Dylan Silva.

Escursioni, trekking ed e‑bike

Il weekend offre un programma outdoor ricchissimo tra Gran Sasso, Maiella e Valle del Tirino:

Sabato 23 maggio – ore 09:00

Monte Bertona: trekking panoramico nei Paesi Narranti.

Sabato 23 maggio – ore 18:30

Tramonto al Rifugio di Fratta Montanara: camminata + aperitivo tipico.

Domenica 24 maggio – ore 09:00

Sulle Orme di Celestino: eremo di San Bartolomeo e Valle Giumentina.

Passo San Leonardo: escursione d’alta quota tra Maiella e Morrone.

Per tutto il weekend restano attive le esperienze sul Fiume Tirino:

canoa nelle acque cristalline e tour in e‑bike nella Valle Peligna, spesso abbinati a degustazioni in cantine storiche come Pietrantonj.

Tutti gli eventi outdoor sono disponibili sul sito de Il Bosso.