Concerti in Abruzzo Maggio 2026: Piotta, Renga, Zarrillo e Ditonellapiaga sul palco

REGIONE – Maggio 2026 si annuncia come uno dei mesi più ricchi per la musica live in Abruzzo. Tra rap, cantautorato, pop d’autore e nuove sonorità, la regione si prepara ad accogliere alcuni tra gli artisti più amati del panorama italiano, con eventi gratuiti, prime date di tour nazionali e appuntamenti molto attesi dal pubblico.
Il primo grande evento è ad Aielli, dove dalle ore 17.00 salirà sul palco Piotta, uno dei nomi più riconoscibili del rap italiano.
Sarà invece Pratola Peligna a ospitare l’apertura ufficiale del nuovo tour di Francesco Renga. Il cantautore bresciano darà il via a “Live Estate 2026” il 9 maggio, trasformando Piazza Milite Ignoto in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un concerto-evento che segna l’inizio di una tournée estiva dedicata ai suoi successi e alle nuove produzioni, con un forte richiamo per il pubblico abruzzese.
A trent’anni dall’uscita di L’elefante e la farfalla, uno dei brani più iconici della sua carriera, Michele Zarrillo torna nei teatri italiani con un tour celebrativo che attraverserà tutto il 2026. Tra le tappe più attese c’è quella del 17 maggio al Teatro Massimo di Pescara, dove l’artista porterà un viaggio musicale tra classici, arrangiamenti rinnovati e nuove emozioni.
Chiude il mese un appuntamento dedicato alla nuova scena pop italiana. Sulla scia del successo di Che fastidio!, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo, Ditonellapiaga asarà protagonista il 26 maggio 2026 al COOLtura Fest dell’Università degli Studi dell’Aquila, in Piazzale Canada. Ingresso gratuito.