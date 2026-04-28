Eventi Abruzzo Maggio 2026: i principali appuntamenti del mese

REGIONE – Il mese di maggio in Abruzzo è un insieme di tradizioni, riti ancestrali, appuntamenti culturali e feste popolari che attraversano la regione dal Gran Sasso alla costa. Un periodo in cui borghi e città si animano, offrendo un calendario ricchissimo che unisce spiritualità, folklore, sport e gastronomia. Segnalandovi alcuni tra gli appuntamenti primcipali in programma, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Il viaggio parte da Cocullo, dove il 1° maggio torna il celebre Rito dei Serpari, una delle manifestazioni più affascinanti d’Europa. La processione dedicata a San Domenico Abate, con la statua del Santo ricoperta di serpenti vivi, affonda le sue radici in un’antichissima tradizione che richiama il culto pagano della dea Angizia, protettrice dei serpenti. Un evento unico, capace di attirare migliaia di visitatori e di raccontare l’anima più profonda dell’Abruzzo interno.

Nello stesso giorno, a Teramo, si celebra la Sagra delle Virtù, il piatto simbolo della primavera: una ricetta complessa, fatta di decine di ingredienti e lunga preparazione, che i ristoranti del territorio propongono come rito gastronomico del 1° maggio. Una tradizione che unisce memoria contadina e convivialità.

Il primo fine settimana del mese porta a Ortona la storica Festa del Perdono, legata alla figura di San Tommaso Apostolo, le cui reliquie sono custodite nella cattedrale cittadina. Processioni, riti religiosi e il Corteo Storico delle Chiavi trasformano il centro in un teatro di fede e storia. Poco distante, a Bucchianico, si rinnova la suggestiva Festa dei Banderesi, che rievoca la vittoria sui nemici chietini con un corteo colorato e coinvolgente, simbolo dell’identità locale.

Il mese è anche tempo di sport: dal 1° al 3 maggio si corre il Giro d’Abruzzo Juniores, con la tappa conclusiva da Tossicia a Colledara, un percorso panoramico ai piedi del Gran Sasso che mette alla prova i giovani talenti del ciclismo italiano. A Francavilla al Mare, invece, dal 3 al 10 maggio, torna l’Abruzzo Open, appuntamento internazionale di tennis che richiama atleti e appassionati da tutta Europa.

Sul fronte enogastronomico, fino al 3 maggio prosegue a Cupello il Festival del Carciofo, dedicato al celebre “mazzaferrata”, mentre a fine mese torna Cantine Aperte, l’evento nazionale che apre le porte delle aziende vitivinicole e celebra l’enoturismo con degustazioni e visite guidate. Un’occasione per scoprire il territorio attraverso i suoi vini più rappresentativi.

La primavera esplode anche sul mare: il 16 e 17 maggio, il Lungomare Tosti di Francavilla al Mare si trasforma in un giardino a cielo aperto con Francavilla Fiori e Fragole, tra esposizioni floreali, artigianato e degustazioni del frutto simbolo della stagione.

A L’Aquila, dal 15 al 17 maggio, il centro storico ospita Vinorum – Festival del Vino d’Abruzzo, una tre giorni dedicata alle eccellenze enologiche regionali, tra masterclass, incontri con i produttori e degustazioni tecniche. A Pescara, invece, fino al 30 maggio è visitabile la mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo, mentre dal 1° al 3 maggio il Porto Turistico accoglie Florviva, una delle fiere floro-vivaistiche più importanti del Centro Italia.