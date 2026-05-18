Giornata delle Dimore Storiche: in Abruzzo aperte 50 residenze

REGIONE – Domenica 24 maggio torna anche in Abruzzo la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Per la sedicesima edizione apriranno gratuitamente al pubblico circa 50 dimore storiche tra palazzi, ville, conventi, case museo e residenze private distribuite in tutta la regione.

Le dimore saranno visitabili soprattutto al mattino, dalle 10 alle 13, e in molti casi anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Il tema scelto per il 2026 è “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”, un invito a riconoscere il ruolo fondamentale del patrimonio storico‑architettonico privato nella vita culturale del Paese.

La Giornata nazionale, giunta alla sua 16ª edizione, rappresenta uno dei momenti più significativi per ADSI. L’apertura gratuita delle dimore non è solo un atto di generosità, ma un gesto di responsabilità civile, che rende visibile l’impegno quotidiano dei proprietari nella tutela e nella conservazione di beni spesso complessi e onerosi da mantenere.

In un contesto in cui la conoscenza del patrimonio è condizione essenziale per la sua salvaguardia, la partecipazione dei soci assume un valore strategico: aprire le proprie dimore significa creare consapevolezza, rafforzare il legame con il territorio e con le istituzioni, e mostrare il ruolo insostituibile del privato nella protezione di una parte fondamentale della storia italiana.

Di seguito l’elenco delle sdimore aperte , suddiviso per Provincia.

Provincia Chieti

Palazzo Tilli, Casoli

Palazzo Mayer, Fossacesia

Palazzo Luca’ Dazio, San Vito Chietino

Palazzo Caccianini, Frisa

Convento Michetti, Francavilla al Mare

Provincia L’Aquila

Sextantio Albergo Diffuso, Santo Stefano di Sessanio

Palazzo Vetoli, Scurcola Marsicana

Fondazione Erminio e Zel Sipari

Palazzo Pirro – Dimora Storica, Acciano

Palazzo Monaco, Introdacqua

Palazzo De Rubeis, Tussio – Prata d’Ansidonia

Palazzo D’Alessandro, Caporciano

Palazzo Corradino di Svevia, Scurcola Marsicana

Palazzo Ciarrocca, Santo Stefano di Sessanio

Chiesa di San Pietro in Arco, Santo Stefano di Sessanio

Provincia Pescara

Villa Urania, Pescara

Fondazione Summa, Pescara

Convento San Panfilo, Spoltore

Casa Museo Basilio Cascella, Pescara

Provincia Teramo

Villa Devincenzi, Roseto degli Abruzzi

Relais Villa Rossi, Silvi Marina

Casa Museo Vincenzo Bindi