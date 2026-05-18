Giornata delle Dimore Storiche: in Abruzzo aperte 50 residenze

REGIONE – Domenica 24 maggio torna anche in Abruzzo la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Per la sedicesima edizione apriranno gratuitamente al pubblico circa 50 dimore storiche tra palazzi, ville, conventi, case museo e residenze private distribuite in tutta la regione.
Le dimore saranno visitabili soprattutto al mattino, dalle 10 alle 13, e in molti casi anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Il tema scelto per il 2026 è “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”, un invito a riconoscere il ruolo fondamentale del patrimonio storico‑architettonico privato nella vita culturale del Paese.
La Giornata nazionale, giunta alla sua 16ª edizione, rappresenta uno dei momenti più significativi per ADSI. L’apertura gratuita delle dimore non è solo un atto di generosità, ma un gesto di responsabilità civile, che rende visibile l’impegno quotidiano dei proprietari nella tutela e nella conservazione di beni spesso complessi e onerosi da mantenere.
In un contesto in cui la conoscenza del patrimonio è condizione essenziale per la sua salvaguardia, la partecipazione dei soci assume un valore strategico: aprire le proprie dimore significa creare consapevolezza, rafforzare il legame con il territorio e con le istituzioni, e mostrare il ruolo insostituibile del privato nella protezione di una parte fondamentale della storia italiana.
Di seguito l’elenco delle sdimore aperte , suddiviso per Provincia.
Provincia Chieti
Palazzo Tilli, Casoli
Palazzo Mayer, Fossacesia
Palazzo Luca’ Dazio, San Vito Chietino
Palazzo Caccianini, Frisa
Convento Michetti, Francavilla al Mare
Provincia L’Aquila
Sextantio Albergo Diffuso, Santo Stefano di Sessanio
Palazzo Vetoli, Scurcola Marsicana
Fondazione Erminio e Zel Sipari
Palazzo Pirro – Dimora Storica, Acciano
Palazzo Monaco, Introdacqua
Palazzo De Rubeis, Tussio – Prata d’Ansidonia
Palazzo D’Alessandro, Caporciano
Palazzo Corradino di Svevia, Scurcola Marsicana
Palazzo Ciarrocca, Santo Stefano di Sessanio
Chiesa di San Pietro in Arco, Santo Stefano di Sessanio
Provincia Pescara
Villa Urania, Pescara
Fondazione Summa, Pescara
Convento San Panfilo, Spoltore
Casa Museo Basilio Cascella, Pescara
Provincia Teramo
Villa Devincenzi, Roseto degli Abruzzi
Relais Villa Rossi, Silvi Marina
Casa Museo Vincenzo Bindi