Le sagre di Maggio 2026 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

REGIONE – Maggio in Abruzzo è un mese che non si limita a inaugurare la bella stagione: la spalanca. È un calendario che si riempie di feste, sagre, colori e riti antichi che cambiano volto da un borgo all’altro, trasformando l’intera regione in un mosaico di profumi e sapori. Segnalandovi alcuni tra gli appuntamenti primcipali in programma, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Si parte da Bisenti Virtuosa, che apre il mese con il suo intreccio di cultura, territorio e convivialità, mentre in tutto il teramano il 1° maggio torna il rito delle Virtù, il piatto simbolo della primavera abruzzese, preparato secondo tradizione con pazienza, memoria e un pizzico di magia domestica.

Nei primi giorni del mese, dal 1 al 4 maggio, Cupello accende i riflettori sul suo prodotto più identitario con il Festival del Carciofo, una celebrazione che richiama visitatori da tutta la regione grazie alle ricette tipiche, dal carciofo fritto a quello sott’olio, e all’atmosfera genuina degli stand. A Collecorvino si rinnova la devozione per Santa Lucia.

Il mese prosegue con un viaggio tra culture e comunità: il 10 maggio, a Isola del Gran Sasso, la Festa dei Popoli porta in piazza musiche, sapori e tradizioni dal mondo, in un abbraccio collettivo che racconta un Abruzzo aperto e curioso. Il weekend del 17 e 18 maggio è invece dedicato alla leggerezza: Francavilla al Mare ospita Francavilla Fiori e Fragole, una mostra mercato che colora il lungomare con piante, essenze e le immancabili fragole locali, simbolo della primavera costiera.

Dal 15 al 17 maggio L’Aquila torna protagonista con Vinorum – Festival del Vino d’Abruzzo, tre giorni dedicati ai vitigni regionali (Montepulciano, Trebbiano, Cerasuolo) degustati nel cuore del centro storico dell’Aquila, tra palazzi rinati e cortili che profumano di storia.

Ma il vero protagonista del mese, per gli amanti del vino, è Cantine Aperte 2026, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio in oltre cinquanta cantine distribuite tra le province di Chieti, Teramo, Pescara e L’Aquila. È l’evento clou dell’enoturismo abruzzese: degustazioni di Montepulciano e Trebbiano, pranzi in vigna, passeggiate tra i filari, musica dal vivo, visite guidate e persino verticali di vecchie annate.