Eventi in Abruzzo nel weekend dal 17 al 19 aprile 2026

REGIONE – Il weekend del 17, 18 e 19 aprile 2026 porta in Abruzzo tantissimi appuntamenti. Dalla grande Fiera dell’Agricoltura di Lanciano alle serate di prosa e musica a L’Aquila e Chieti, fino ai tour in e‑bike e ai trekking nei parchi nazionali, il fine settimana si apre come un invito a scegliere il proprio ritmo: lento, culturale, avventuroso o semplicemente curioso. Segnalandovi alcuni tra gli appuntamenti primcipali in programma, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e feste

La 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano, in programma da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026 al Polo Fieristico d’Abruzzo, torna come punto di riferimento per il settore nel Centro‑Sud Italia, accogliendo professionisti, famiglie e appassionati dalle 09:00 alle 19:00. Tra macchine agricole di ultima generazione, attrezzature per il giardinaggio, soluzioni per le energie rinnovabili e un’ampia area dedicata ai prodotti tipici e all’enogastronomia locale, la fiera offre un percorso completo tra innovazione, tradizione e sapori del territorio.

Teatro e spettacoli

Venerdì 17 aprile 2026, al Ridotto del Teatro Comunale, a L’Aquila il TSA porta in scena Non si sa come di Luigi Pirandello, un’indagine sottile e inquieta sul mistero della colpa e dell’inconscio. Poco distante, alle 20:30, il Cinema Teatro Zeta accoglie Giovanni Storti, che abbandona per una sera la comicità pura per trasformarsi in narratore di montagna, in un racconto teatrale che esplora il rapporto profondo tra uomo e natura. A Chieti, alle 21:00, il Teatro Marrucino propone invece Il Padrone, una commedia graffiante che mette a nudo le dinamiche di potere, inserita nella stagione di prosa del prestigioso teatro cittadino. Domenica 19 aprile alle 17, al Teatro Fenaroli di Lanciano, l’Associazione Culturale Amici della Ribalta porta in scena Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente,

Concerti e musica dal vivo

Sabato 18 aprile 2026, a L’Aquila, alle 21:00, l’Auditorium del Parco ospita Faccia a faccia con San Francesco, una narrazione teatrale che sceglie di spogliare il Santo dall’iconografia tradizionale per restituirne la dimensione più umana, fragile e rivoluzionaria. A Chieti, invece, il Museo Barbella apre le porte alle 18:00 per l’ultimo appuntamento della rassegna Sabato in concerto, con Aromas de Andalucía: un viaggio tra musica e danza che unisce chitarre, pianoforte, voce e flamenco grazie al gruppo Aires Latinos. Domenica 19 aprile alle 18:00, per la Stagione Concertistica 2026, al teatro Marrucino di Chieti tornano in scena I Solisti Aquilani,

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. Sempre a L’Aquila Sinestesie: il racconto dei sensi, una mostra che ripercorre vent’anni di ricerca sul linguaggio sinestetico attraverso le opere premiate dal 2005 al 2025, mentre negli spazi del centro prende forma L’amore e l’odio, il dialogo visivo tra Ignatova e Bacci dedicato a desiderio, corpo e politica.

A Pescara si concentra un nucleo importante di proposte; al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo è protagonista Michelangelo Pistoletto con una selezione di sculture e disegni degli anni 1982-1986, periodo importante della sua ricerca. Visitabile fino al 30 maggio 2026.

Escursioni ed e-bike

L’intero territorio è attraversato da iniziative continuative come L’Abruzzo sulla via del mare, un tour cicloturistico aperto tutto l’anno per vivere la costa in modo lento e autentico, e dalle proposte outdoor che scandiscono i mesi: dalla canoa canadese sulle sorgenti del Tirino a Capestrano (2 gennaio, ore 10:00), al noleggio e-bike per adulti e ragazzi attivo per tutto marzo, fino ai tour giornalieri nelle Terre dello Zafferano a Navelli e nella Valle del Tirino. Aprile, con il suo clima ideale, diventa il mese perfetto per pedalare: i tour nel Parco Sirente-Velino – Canale, Piana di Baullo e Borghi – partono da Gagliano Aterno, mentre lungo la Costa dei Trabocchi si snodano gli itinerari da Fossacesia al Promontorio Dannunziano, la visita alla Riserva di Punta Aderci e il CicloWalking con partenza dall’Agriturismo Il Casale di San Giovanni. Non mancano le proposte per famiglie, come il tour alle Sorgenti del Pescara e Valle Peligna con degustazione in cantina (Popoli Terme), e quelle più avventurose, come i percorsi in e‑bike ai piedi del Gran Sasso, da Campo Imperatore ai Borghi del massiccio, con partenza da Castel del Monte.

La giornata di sabato 18 aprile offre due escursioni mattutine nel Parco del Gran Sasso e Monti della Laga: Sulla cresta di Monte La Queglia (Corvara, 9:30–13:30, età da 11 anni) e Le Gole del Salinello tra grotte e cascate (Ripe di Civitella del Tronto, 9:30–13:30, età da 10 anni). La domenica, 19 aprile, il programma si arricchisce con l’escursione di primavera nella Valle d’Orta e Grotta Scura (Bolognano, 9:00–14:00), una nuova uscita alle Gole del Salinello, la passeggiata per famiglie A piccoli passi… nella Val d’Angri (Farindola, 9:30–14:00, età da 5 anni), l’apertura del Centro Visita del Lupo a Popoli Terme (dalle 10:00) e il ciclo-itinerario Sui tratturi tra Navelli e i paesi della pietra (10:00–13:30, Piazza San Pelino) Tutti gli eventi sono organizzati da Il Bosso.