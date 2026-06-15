Forza Italia Abruzzo, Roberto Santangelo eletto vicecoordinatore vicario

REGIONE – Roberto Santangelo diventa vicecoordinatore vicario di Forza Italia Abruzzo e la sua elezione all’unanimità, durante il primo Congresso regionale celebrato all’Aurum di Pescara alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani, ridisegna in modo significativo gli equilibri interni del partito nel territorio.

Santangelo vicecoordinatore vicario

La conferma di Nazario Pagano alla guida della segreteria regionale e l’ingresso di Roberto Santangelo come vice vicario consolidano un assetto che punta alla stabilità e alla rappresentanza territoriale. Il nuovo ruolo di Santangelo si inserisce in una governance che vede figure di peso come Lorenzo Sospiri, contribuendo a rafforzare la catena decisionale del partito e a garantire una gestione più coesa delle strategie regionali.

Secondo l’impostazione emersa dal Congresso, il coordinamento regionale assume una struttura più compatta, pensata per affrontare le sfide politiche dei prossimi anni e per valorizzare il radicamento di Forza Italia nelle diverse aree dell’Abruzzo.

La visione politica: “Costruire l’Abruzzo dei prossimi vent’anni”

In un messaggio diffuso sui social, Santangelo ha delineato la direzione del suo impegno, sottolineando la necessità di una strategia di lungo periodo:

«Il mio impegno sarà indirizzato verso il costruire una visione strategica dell’Abruzzo dei prossimi vent’anni. Il patrimonio che la nostra regione possiede è fatto di parchi, borghi, cultura, tradizioni, imprese innovative, capitale umano di grande qualità. Tutte risorse da mettere a sistema per affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti: la competitività, l’innovazione, la transizione digitale, il calo demografico e la valorizzazione delle aree interne».

Una dichiarazione che evidenzia un approccio orientato allo sviluppo sostenibile, alla modernizzazione e alla coesione territoriale, temi centrali nel dibattito politico regionale.