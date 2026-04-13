Fiera dell’Agricoltura di Lanciano 2026: presentata al Vinitaly

VERONA – La Fiera dell’Agricoltura di Lanciano 2026 è stata presentata questa mattina nello spazio Abruzzo del Vinitaly, alla presenza del vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente. L’edizione numero 64 della manifestazione, in programma dal 17 al 19 aprile al Polo Fieristico d’Abruzzo, si conferma un appuntamento strategico per l’intero comparto agricolo regionale.

Per la prima volta, all’interno della fiera sarà presente anche un punto dedicato al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, con l’obiettivo di valorizzare il settore vitivinicolo e rafforzare il legame tra mondo agricolo e produzione enologica.

«In un momento in cui l’agricoltura è chiamata a coniugare competitività e sostenibilità – ha dichiarato Imprudente – eventi come questo diventano fondamentali per favorire innovazione, trasferimento di conoscenze e dialogo tra istituzioni e imprese. Il vino è uno dei nostri ambasciatori nel mondo e va sostenuto all’interno di una visione integrata della filiera agroalimentare».

Alla presentazione sono intervenuti anche Ombretta Mercurio, presidente di Lancianofiera, Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, il componente del CdA Bruno De Felice e l’onorevole Guerino Testa. Nicodemi ha sottolineato come la partecipazione alla fiera rappresenti un’occasione per raccontare il valore delle produzioni vitivinicole abruzzesi e creare nuove opportunità per le imprese del settore.

Con oltre 30.000 metri quadrati di area espositiva e più di 500 referenze, la Fiera dell’Agricoltura di Lanciano presenterà macchinari agricoli di ultima generazione, tecnologie per la lavorazione del suolo, attrezzature innovative orientate a sostenibilità, precisione e sicurezza, oltre a soluzioni avanzate per il movimento terra.