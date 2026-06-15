Abruzzo in Bolla 2026: presentata all’Aquila la quarta edizione

L’AQUILA – «L’enoturismo valorizza a 360 gradi le nostre aree rurali e interne, la cultura, il turismo e le produzioni locali». Con queste parole la consigliera regionale Carla Mannetti ha aperto la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di Abruzzo in Bolla, in programma dal 20 al 22 giugno all’Aquila, città che per tre giorni diventerà la capitale italiana delle bollicine.

L’incontro si è svolto nella Sala Isolina Scarsella di Palazzo Silone, sede della Giunta regionale, alla presenza della stessa Mannetti – intervenuta per la Regione Abruzzo – del presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi, del presidente del GAL Gran Sasso Velino Paolo Federico, della dirigente scolastica dell’Istituto Da Vinci‑Colecchi Elisabetta Di Stefano e di Marco Signori, ideatore e organizzatore dell’evento.

Portando i saluti del vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente, assente per motivi di salute, Mannetti ha sottolineato il valore strategico della manifestazione nel quadro delle politiche regionali dedicate alla promozione del territorio. «Abruzzo in Bolla si inserisce perfettamente nelle linee portate avanti dall’assessorato: proprio di recente il vicepresidente Imprudente ha presentato alla Giunta il nuovo Piano operativo dell’enoturismo. La Regione sta investendo molto in questo settore perché capace di unire valorizzazione dei territori, cultura, turismo e produzioni locali. L’Aquila sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’organizzazione di eventi di rilievo nazionale».

Un’edizione ricca di novità e ospiti internazionali

La quarta edizione porterà nel capoluogo abruzzese decine di cantine da tutta Italia, con banchi d’assaggio, masterclass, talk, showcooking e la presenza di produttori delle eccellenze gastronomiche regionali.

Tra le novità più attese del 2026 c’è la partecipazione, per la prima volta in Italia nell’ambito della manifestazione, di quattro cantine della Georgia, protagoniste di una masterclass guidata da Tamar Tchitchiboshvili, Georgian Wine Ambassador in Italy.

Confermata anche la presenza del giornalista enogastronomico Antonio Paolini, consulente dell’organizzazione, che condurrà alcune masterclass. Grande attesa inoltre per lo showcooking di Andrea Mainardi, chef e volto televisivo molto amato, in programma domenica sera.

Il valore per il territorio e il coinvolgimento delle scuole

«Promuoviamo iniziative che valorizzano tipicità e produzioni di eccellenza», ha dichiarato Paolo Federico, presidente del GAL Gran Sasso Velino. «Abruzzo in Bolla possiede tutte queste caratteristiche e rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri territori. Nei prossimi bandi del GAL dedicheremo particolare attenzione all’enoturismo e alla valorizzazione delle eccellenze locali».

Soddisfazione anche da parte del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. «Arrivare alla quarta edizione è un risultato importante», ha affermato Alessandro Nicodemi. «Le bollicine sono oggi uno dei segmenti più dinamici del mercato: favorirne lo sviluppo in Abruzzo significa creare nuove opportunità per il comparto vitivinicolo regionale, accanto alla tradizione dei nostri grandi vini».

Un ruolo significativo sarà svolto dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci‑Colecchi, impegnati nelle attività della manifestazione. «Per i nostri ragazzi è un’occasione di crescita professionale», ha spiegato la dirigente Elisabetta Di Stefano. «Potranno mettere in pratica le competenze acquisite e confrontarsi con aziende e produttori che rappresentano l’eccellenza enogastronomica abruzzese. Saranno loro, domani, a raccontare e promuovere la qualità del nostro territorio».

Accesso e informazioni

L’ingresso alla manifestazione sarà libero, mentre per partecipare alle degustazioni e alle masterclass sarà necessario acquistare il ticket dedicato.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’evento.