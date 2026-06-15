Giro Next Gen 2026, finale in Abruzzo: arrivo alla Piana delle Mele e cronometro a L’Aquila

L’AQUILA – L’Abruzzo si prepara a vivere da protagonista il gran finale del Giro Next Gen 2026, la più prestigiosa corsa internazionale dedicata ai talenti Under 23 del ciclismo mondiale. Le due tappe che chiuderanno l’edizione di quest’anno sono state presentate questa mattina a Palazzo Silone dal presidente della Regione Marco Marsilio, insieme all’organizzatore Maurizio Formichetti per RCS e ai sindaci dei Comuni coinvolti. In collegamento anche Paolo Bellino, CEO di RCS Sport & Events.

Due tappe decisive tra Sulmona, Guardiagrele e L’Aquila

La prima delle due giornate abruzzesi è in programma sabato 20 giugno con la settima tappa Sulmona–Piana delle Mele di Guardiagrele, 135 chilometri e circa 3.200 metri di dislivello. Una frazione breve ma durissima, caratterizzata dal passaggio sul Passo Lanciano, salita simbolo del ciclismo regionale, e dall’arrivo in quota alla Piana delle Mele, con gli ultimi quattro chilometri costantemente attorno al sette per cento.

Il giorno successivo, domenica 21 giugno, il Giro Next Gen si chiuderà con la cronometro individuale Villa Sant’Angelo–L’Aquila, 22,2 chilometri di continui cambi di ritmo. Il finale verso il centro storico dell’Aquila è particolarmente impegnativo, con l’ultimo chilometro in salita e punte che toccano l’undici per cento.

Marsilio: “Un’opportunità straordinaria per mostrare l’Abruzzo al mondo”

«L’arrivo in quota alla Piana delle Mele e la cronometro dell’Aquila offriranno scenari spettacolari e metteranno alla prova i migliori giovani ciclisti del panorama internazionale», ha dichiarato Marco Marsilio. «Per l’Abruzzo è un’occasione straordinaria di promozione: milioni di appassionati potranno scoprire, attraverso lo sport, la bellezza delle nostre montagne, dei nostri borghi e delle nostre città».

Il presidente ha ricordato come la Regione stia investendo con continuità nei grandi eventi sportivi, considerati strumenti fondamentali per la valorizzazione del territorio, l’attrazione turistica e la crescita economica. Un impegno che consolida il ruolo dell’Abruzzo come destinazione di riferimento per il ciclismo nazionale e internazionale.

Una regione sempre più centrale nel ciclismo internazionale

Marsilio ha sottolineato la varietà e la ricchezza dei percorsi abruzzesi: dai grandi valichi appenninici ai borghi storici, fino alla costa. «L’Abruzzo è una miniera di itinerari e paesaggi capaci di soddisfare ogni disciplina e ogni passione. Eventi come il Giro Next Gen permettono di mostrare al mondo questa ricchezza, creando nuove opportunità di sviluppo e turismo».