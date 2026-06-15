Abruzzo in Bolla 2026: oggi la conferenza stampa a Palazzo Silone all’Aquila

L’AQUILA – Lunedì 15 giugno 2026, alle ore 11.30, la sala stampa Isolina Scarsella di Palazzo Silone, all’Aquila, ospita la conferenza di presentazione della quarta edizione di Abruzzo in Bolla, la manifestazione dedicata alle eccellenze della spumantizzazione italiana in programma dal 20 al 22 giugno a Palazzo dell’Emiciclo. Un appuntamento che anticipa tre giorni in cui il capoluogo abruzzese si trasformerà nella capitale nazionale delle bollicine.

Durante l’incontro saranno illustrati il programma ufficiale, le novità dell’edizione 2026 e gli eventi che animeranno la città, tra degustazioni, masterclass, talk e momenti di approfondimento dedicati al mondo del vino.

Alla conferenza interverranno:

Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo

Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Paolo Federico, presidente del GAL Gran Sasso Velino

Marco Signori, in rappresentanza dell’organizzazione di Abruzzo in Bolla

Giunta alla sua quarta edizione, Abruzzo in Bolla conferma la partecipazione di decine di cantine provenienti da tutta Italia, con banchi d’assaggio, masterclass, show cooking, incontri tematici e la presenza di produttori delle eccellenze gastronomiche regionali. Un format che negli anni ha consolidato il ruolo dell’Abruzzo come territorio di riferimento per la spumantizzazione italiana.

Tra le novità più attese del 2026, spicca la presenza di una delegazione di cantine della Georgia, per la prima volta in degustazione in Italia nell’ambito della manifestazione. Un’occasione unica per scoprire la tradizione enologica del Paese considerato la culla mondiale del vino. A impreziosire il programma anche lo show cooking dello chef Andrea Mainardi, volto noto della cucina italiana, che proporrà una performance gastronomica dedicata all’incontro tra sapori e bollicine.

Con questa conferenza stampa, Abruzzo in Bolla apre ufficialmente il percorso verso una tre giorni che porterà all’Aquila appassionati, operatori e professionisti del settore, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate enologica italiana.