Abruzzo, nuove regole per la prenotazione delle visite

REGIONE – La Giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato una delibera che introduce nuovi termini massimi per la prenotazione delle prestazioni sanitarie in base alla classe di priorità indicata dal medico. Le ricette dematerializzate saranno valide solo se la prenotazione avviene entro: 10 giorni per le urgenze (U), 20 giorni per le priorità brevi (B), 40 giorni per le visite e 70 per le prestazioni con priorità differita (D), 130 giorni per le prestazioni programmate (P).

Se la prenotazione non avviene entro questi limiti, la ricetta viene automaticamente invalidata dal Sistema Tessera Sanitaria.

La misura non modifica i tempi di erogazione delle prestazioni, ma rientra nelle azioni previste dal Decreto ministeriale sulle liste d’attesa e dal piano regionale, con l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza, ridurre le ricette “dormienti” e monitorare meglio il fabbisogno reale delle prestazioni sanitarie.