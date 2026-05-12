RiderDays 2026, dal 29 al 31 maggio al Marina di Pescara

PESCARA – Dal 29 al 31 maggio 2026 il Porto turistico Marina di Pescara si prepara ad accogliere migliaia di appassionati per una nuova edizione di RiderDays, il motoraduno che unisce mototurismo, scoperta del territorio e intrattenimento. Tre giorni di tour guidati, test ride, aree espositive, musica dal vivo, street food e spettacoli, con un villaggio interamente dedicato alla cultura delle due ruote.

L’evento è stato presentato nella Sala Camplone della Camera di Commercio Chieti‑Pescara. Al centro, i mototour a numero chiuso che attraversano tutte le quattro province abruzzesi, organizzati in collaborazione con i motoclub regionali e FMI Abruzzo. I percorsi abbinano panorami, borghi, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici, trasformando ogni itinerario in un’esperienza immersiva.

Il Marina di Pescara diventerà un vero moto village, con test ride delle concessionarie partner, aree tematiche, esposizioni di moto storiche curate da FMI, corsi gratuiti di guida, gare di lentezza e iniziative come lo Street Food Festival, l’Adunanza BMW XR Owners, il progetto Aci – Guido anch’io e il Trofeo Turistico della Regione Abruzzo.

Durante la conferenza stampa, il segretario generale della Camera di Commercio Chieti‑Pescara Pasquale Monea ha sottolineato il valore strategico del mototurismo per la regione, mentre Tosca Chersich ha evidenziato la crescita del settore e l’aumento delle strutture “rider friendly”. Per la Camera di Commercio del Gran Sasso, Salvatore Florimbi ha rimarcato l’importanza di un evento che valorizza un territorio naturalmente vocato ai viaggi su due ruote.

Il presidente del Marina di Pescara Gianni Taucci ha ribadito il ruolo del porto turistico come punto di accoglienza privilegiato, mentre Giancarlo Alfani (Oiko), event producer, ha annunciato un dato significativo: «Quest’anno il 70% degli iscritti ai tour arriva da fuori regione, da Napoli, Roma, Marche e Puglia. Un risultato che conferma RiderDays come punto di riferimento del mototurismo abruzzese».

Tra i presenti anche Piero Salvati (FMI Abruzzo) e Giampiero Sartorelli (Aci Pescara), partner di un evento che continua a crescere e a rafforzare il legame tra moto, territorio e comunità.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio