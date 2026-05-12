Abruzzo Micro Prestiti: 250 domande in un’ora, boom di richieste

REGIONE – A meno di un’ora dall’apertura dello sportello, Abruzzo Micro Prestiti registra un boom di richieste: 250 domande, di cui 80 sulla Linea A dedicata agli under 35 e 170 sulla Linea B riservata alle donne. Un risultato che conferma l’efficacia della misura lanciata dalla Regione Abruzzo per sostenere autoimprenditorialità, occupazione e sviluppo locale.

Il presidente Marco Marsilio sottolinea come la risposta immediata dimostri la validità della scelta regionale: mettere risorse concrete a disposizione di giovani e donne che vogliono avviare un’impresa, semplificando l’accesso ai finanziamenti. L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca evidenzia invece la forte partecipazione femminile e il successo del tour informativo nei comuni e nelle università, che ha permesso di far conoscere la misura in modo capillare.

L’avviso, finanziato con 19 milioni di euro del FSE Plus, punta a sostenere i progetti più solidi e sostenibili. Dopo la fase di ammissibilità, partirà la valutazione di merito per finanziare le idee imprenditoriali più concrete e innovative. Per la Regione, la risposta dei cittadini conferma la volontà degli abruzzesi di investire sul proprio futuro e contribuire alla crescita economica del territorio.