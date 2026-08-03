Settimana politica all’Emiciclo: Commissioni e Consiglio dal 4 al 6 agosto

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre martedì 4 agosto con una serie di appuntamenti che coinvolgono Commissioni, Conferenza dei Capigruppo e Consiglio regionale, delineando un’agenda fitta di temi strategici per Abruzzo, sanità, bilancio e sviluppo territoriale. Alle 10 è convocata la seduta straordinaria della Quinta Commissione consiliare, chiamata a esprimersi sul progetto di legge della Giunta regionale dedicato agli strumenti per la normalizzazione della liquidità degli enti del Servizio Sanitario Regionale, un passaggio rilevante per la gestione finanziaria del SSR. A seguire, alle 10.30, la Prima Commissione Bilancio prosegue l’esame dell’Assestamento al Bilancio di Previsione 2026-2028, mentre alle 12 la Conferenza dei Capigruppo affronta le audizioni su due questioni centrali: la situazione dei Consorzi di bonifica e la crisi occupazionale del settore CRB/BPO, che comprende contact center e servizi di assistenza per conto terzi. Nel pomeriggio, alle 15, l’Aula “Sandro Spagnoli” ospita la seduta del Consiglio regionale.

Mercoledì 5 agosto, alle 15, la Prima Commissione torna a riunirsi in seduta congiunta con la Seconda Commissione Territorio, per l’espressione del parere sullo Studio di fattibilità relativo alla suddivisione dell’ambito territoriale unico regionale (ATUR) in sub ambiti territoriali. Sarà ascoltato il presidente di ERSI Abruzzo, Luigi Di Loreto, chiamato a illustrare gli aspetti tecnici e organizzativi della proposta.

Giovedì 6 agosto si apre con la Commissione di Vigilanza, convocata alle 11 per discutere la procedura ad evidenza pubblica relativa alla concessione pluriennale dello sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente nel territorio di Caramanico Terme. Saranno ascoltati il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il dirigente del Servizio Politica Energetica Dario Ciamponi, il direttore di Areacom Donato Cavallo, il sindaco di Caramanico Franco Parone, la presidente di Aca S.p.A. Giovanna Brandelli e il direttore generale Marco Santedicola.

Nel pomeriggio, alle 15.30, la Quinta Commissione consiliare torna al lavoro con un ordine del giorno dedicato a tre progetti di legge: l’istituzione della Giornata Regionale della Protezione Civile in memoria di don Orione; la valorizzazione della figura di Corradino D’Ascanio e della Vespa come simbolo dell’ingegno abruzzese e italiano; l’istituzionalizzazione della Giostra Cavalleresca di Sulmona come manifestazione storica di interesse regionale. In chiusura, è prevista l’analisi della risoluzione che propone il riconoscimento di San Luigi Orione quale Patrono della Protezione Civile Italiana.