Ferragosto 2026 in Abruzzo: gli eventi in programma

REGIONE – Il Ferragosto, oggi legato alla celebrazione dell’Assunzione di Maria, nasce in realtà da un’antica tradizione romana: nel 18 a.C. l’Imperatore Augusto istituì le Feriae Augusti, un periodo di riposo dopo le fatiche dei lavori agricoli, erede delle feste dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità. In origine celebrato il 1º agosto, il Ferragosto fu poi spostato al 15 dalla Chiesa cattolica, sovrapponendolo alla ricorrenza religiosa. La consuetudine moderna della gita di Ferragosto è invece molto più recente e risale agli anni Venti del Novecento, quando il regime fascista introdusse i “Treni popolari di Ferragosto”, con tariffe agevolate che permettevano anche alle famiglie meno abbienti di raggiungere città d’arte e località turistiche.

Oggi il Ferragosto è sinonimo di vacanza, relax e scoperta del territorio, tra mare, montagna e borghi dell’entroterra. Per chi è ancora indeciso su cosa fare il 15 agosto 2026, l’Abruzzo propone un calendario ricchissimo: mostre d’arte, concerti, sagre storiche, feste patronali e appuntamenti culturali che animano ogni angolo della regione, offrendo esperienze adatte a ogni età e interesse.

Di seguito alcuni dei principali appuntamenti perché sono davvero tantissimi. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Provincia di Pescara

Il Ferragosto 2026 sulla costa pescarese si annuncia ricchissimo di appuntamenti, a partire dal 51° Palio delle Pupe di Cappelle sul Tavo, in programma dall’11 al 16 agosto con la spettacolare sfida finale fissata per la serata del 15 agosto. La manifestazione, unica nel panorama folcloristico abruzzese, vede le contrade del paese competere con le tradizionali “pupe” danzanti, confermando un rito identitario che richiama ogni anno migliaia di spettatori. Irene Grandi sarà invece protagonista del concerto di Ferragosto al Teatro del Mare di Montesilvano, tappa del tour estivo Fiera di Me 2026, uno degli eventi musicali più attesi della riviera. Pescara completa il cartellone con un’offerta culturale di grande livello: l’Imago Museum propone la mostra Il volto dell’invisibile dedicata al Volto Santo di Manoppello e il percorso Cenacoli e Pittura sulle scuole artistiche ottocentesche; il Museo delle Genti d’Abruzzo apre straordinariamente dalle 17:30 alle 20:30 con l’esposizione Luce, Colore, Energia di Antonio Perilli.

Provincia di Chieti

A Guardiagrele, la 56ª Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese trasforma il centro storico in una vera “mostra diffusa”, dove palazzi antichi, botteghe e vicoli diventano il palcoscenico delle eccellenze dei maestri artigiani regionali. Ceramica, ferro battuto, oreficeria e tessuti dialogano tra tradizione e innovazione, offrendo ai visitatori un percorso che rimane aperto per tutta la giornata di Ferragosto, tra mattina e sera. A Roccaspinalveti, il 15 agosto torna la 48ª Sagra dell’Agnello alla Brace, uno degli appuntamenti più longevi dell’estate abruzzese. La festa prende il via dalle 12:00 con il piatto simbolo del borgo, l’agnello locale cotto alla brace secondo la tradizione. La giornata è arricchita dai giochi popolari per bambini organizzati dall’associazione Fare per Restare e dall’intrattenimento serale dell’Orchestra Spettacolo Melody, che accompagna la sagra fino a notte fonda.

A Francavilla al Mare il palco del Tikitaka Village ospita il Frantic Fest 2026, uno dei festival più attesi dagli appassionati di rock, metal, punk e underground. L’evento prevede concerti, performance e ospiti internazionali, trasformando Contrada Valle Anzuca in un punto di ritrovo per la scena alternativa italiana.

Provincia di Teramo

A Torano Nuovo, dal 12 al 17 agosto, la 55ª Sagra del Paese del Gusto anima il centro storico con stand aperti ogni sera dalle 18:00 fino a tarda notte, proponendo i piatti simbolo della cucina teramana: dal formaggio fritto ai maccheroni alla chitarra, fino alle salsicce artigianali alla brace e ai salumi della Val Vibrata. A pochi chilometri, la serata del 15 agosto si accende con il concerto gratuito di Gaia alla Rotonda Carducci di Tortoreto Lido, tappa del Summer Live 2026 e appuntamento centrale del cartellone estivo cittadino. Il Ferragosto assume poi un carattere storico ad Atri, dove dal 14 al 17 agosto si svolge il Ferragosto Atriano 2026, parte del maxi-programma Atri Cultura in Eventi. Il 15 agosto è il cuore della festa, con i Fondaci Aperti nel Rione Capo d’Atri dalle 17:00/19:00 e l’Antico Mercato di Ferragosto attivo dalle 9:00 del mattino, tra espositori di artigianato, hobbistica e punti di ristoro dedicati alla cucina teramana

Provincia de L’Aquila

La provincia dell’Aquila si prepara a un Ferragosto ricco di appuntamenti culturali ed enogastronomici, con iniziative che valorizzano borghi, tradizioni e grandi mostre. A Sant’Eusanio Forconese, dal 14 al 16 agosto 2026, torna la 13ª Fiera delle Forche, evento che anima Piazza Cavour con piatti tipici fatti a mano, mercatini artigianali e spettacoli musicali, tra cui lo show “Sanremo Story” dei Veramente Modà Tribute Band nella serata del 15 agosto. A Gallo di Tagliacozzo, il 15 agosto si rinnova la storica Sagra della Salsiccia, una delle tappe più frequentate dell’entroterra marsicano, con stand aperti dalle 19:00 e un menu che celebra la salsiccia artigianale locale accompagnata da pancetta, bistecche e vino del territorio.A Roccavivi proseguino le Feste Patronali che la sera di Ferragosto hanno in programma il concerto della Banda del Cilento.

A L’Aquila, Ferragosto offre un itinerario culturale di grande rilievo: al MuNDA è visitabile la mostra La Visitazione all’Aquila. Raffaello e Pontormo, aperta dalle 9:00 alle 19:00; al MAXXI L’Aquila prosegue l’apertura straordinaria “no-stop” con le esposizioni dedicate ad Ai Weiwei e Marinella Senatore; al Palazzo dell’Emiciclo è allestita la collettiva internazionale Anatomie del Segno, parte del cartellone di L’Aquila 2026; mentre il Palazzo EX ONMI ospita Continuità e divergenze, un percorso documentario sulle trasformazioni urbanistiche del Novecento. Chiude il programma Contaminazioni, la mostra fotografica di Pino Bertelli e Antonio Gasbarrini al Palazzo Camponeschi, dedicata ai temi sociali dell’infanzia negata e della guerra