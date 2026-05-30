Concerti in Abruzzo Giugno 2026: sul palco anche Francesca Michelin e Michele Zarrillo

REGIONE – Giugno in Abruzzo si accende di musica. Dalle piazze dell’entroterra ai palchi sul mare, il mese inaugura l’estate con una programmazione ricca, trasversale e capace di unire generazioni e generi diversi. Tra swing, pop, cantautorato indie, dj set e appuntamenti istituzionali, il calendario 2026 conferma la regione come uno dei poli musicali più vivaci del Centro Italia.

Il primo appuntamento da segnare in agenda è quello del 7 giugno, quando I Patagarri porteranno a Raiano, in piazza Postiglione, la loro miscela di ritmi swing e jazz, perfetta per aprire la stagione dei live all’aperto.

L’11 giugno sarà la volta di una delle voci più amate della scena italiana contemporanea: Francesca Michielin farà tappa a Casalbordino con il suo tour estivo, un concerto atteso che unisce pop d’autore, elettronica elegante e una presenza scenica sempre più matura.

Il giorno successivo, 12 giugno, l’estate musicale si sposta a Campli, dove Cristiano Malgioglio animerà la serata con il suo inconfondibile mix di pop, ironia e intrattenimento, in uno show che promette leggerezza e divertimento.

Il 19 giugno sarà una giornata particolarmente intensa. Ad Arsita, la giovane Angelica Bove porterà il suo sound pop/soul, mentre a Castellalto, negli spazi del Birrificio Bibibir, saliranno sul palco gli Statuto, storica band ska/mod italiana, garanzia di energia e coinvolgimento.

Sempre dal 19 al 21 giugno, L’Aquila ospiterà la Festa della Musica 2026, un’edizione speciale dedicata alla Capitale Italiana della Cultura, con la partecipazione di Stefano Di Battista. Un evento che unisce istituzioni, artisti e pubblico in un abbraccio collettivo alla musica dal vivo.

Il 20 giugno si torna ad Arsita, questa volta in via Portanuova, per il concerto di Marta Del Grandi, una delle voci più raffinate del panorama indie/alternative italiano, capace di creare atmosfere intime e magnetiche.

Il 21 giugno il mese musicale abruzzese si arricchisce di un appuntamento di grande richiamo: Michele Zarrillo sarà in concerto a Celano, portando sul palco i suoi successi più amati e la sensibilità cantautorale che lo contraddistingue da oltre quarant’anni. Un live atteso, perfetto per celebrare il solstizio d’estate in una delle cornici più suggestive della regione.

Il mese prosegue con una serata ad alta intensità elettronica: il 26 giugno, al Pepito Beach Club di Pescara, arriva Molella, icona della dance italiana, per un dj set che promette di trasformare la spiaggia in una grande pista sotto le stelle.

A chiudere il mese, il 28 giugno, saranno Le Canzoni Giuste, attesi all’Eucaliptus Beach di Pineto con il loro pop-rock ironico, teatrale e travolgente, perfetto per una serata estiva dal sapore leggero e festoso.