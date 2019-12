Incanto di Natale oggi in scena al Teatro Cordova di Pescara

PESCARA – Tratto dal racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens, debutta oggi, domenica 29 dicembre alle 18.30, presso il teatro “Gianni Cordova“ di Pescara, l’edizione 2019 del Cine-Spettacolo “Incanto di Natale” per la regia di Milo Vallone.

Fortemente voluto dall’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone ed inserito all’interno delle iniziative del cartellone natalizio del Comune di Pescara, il cine-spettacolo “Incanto di Natale” con la Compagnia della Memoria e diretto e interpretato da Milo Vallone, debutterà domani alle 18.30, presso il Teatro “Gianni Cordova” che gestito dalla LAAd e per la direzione artistica di William Zola sta diventando un vero e proprio punto di riferimento culturale della città di Pescara.

L’appuntamento è dunque per domani, domenica 29 Dicembre, alle 18.30 presso il “Teatro Cordova” di Pescara, in viale Bovio 446.

Lo spettacolo è a ingresso libero.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Incanto di Natale

Favola di Natale per bimbi, ragazzi ed adulti

Tratto dal racconto “Canto di Natale” (Carol Christmas) di Charles Dickens

Regia di Milo Vallone

I contenuti:

Il testo descrive il personaggio di Albert Scrooge, un avaro, ricco e avaro finanziere che non spende nulla nemmeno per sé e per il quale il Natale è una perdita di tempo (rimprovera Dio stesso per il riposo domenicale che intralcia il commercio e il guadagno). Per strada risponde male a tutti coloro che gli fanno gli auguri, incluso l’affettuoso nipote Fred che invano lo prega di pranzare con la sua famiglia: l’unica compagnia che conta per Scrooge è quella della sua cassaforte. La sera della vigilia di Natale, mentre sta rincasando, gli sembra di intravedere specchiato nel portone il volto del defunto socio in affari Jacob Marley, morto 7 anni prima, ed è una visione che lo turba profondamente. Rinchiusosi nella sua vecchia casa, comincia a percepire dei rumori strani fino a quando si apre una porta, e compare il fantasma di Marley. Intorno alla vita, una catena forgiata di lucchetti, timbri, assegni, e tutto quel materiale che, secondo l’ammissione di Marley, lo ha distolto dal fare del bene agli altri accumulando denaro tutto per sé: il rimpianto per aver vissuto chiuso nel proprio egoismo lontano dalle persone che amava e che lo amavano costituisce la sua pena eterna, una dannazione che lo costringe a vagare per il mondo senza potere vedere la luce di Dio. Il solo sollievo è ammonire Scrooge, perché la catena che si sta forgiando è ben più lunga e pesante della sua. Se andrà avanti così, anche lui subirà la stessa sorte: Marley gli annuncia allora la visita imminente dello Spirito dei Natali: uno del passato, un altro del presente e l’ultimo sarà il Natale del futuro. Sarà proprio questo Spirito dunque, catapultando il nostro protagonista nelle visioni dei vari “Natali”, a farlo pentire dei suoi sbagliati e cinici comportamenti, portandolo ad una matura e definitiva redenzione.

La nostra edizione:

La scelta del celebre testo oltre che a garantire uno spettacolo efficace e dai contenuti sempre attuali, ci sembra rappresentare anche un ottimo spunto educativo e di riflessione, specialmente per i più giovani, verso quegli eterni valori che il Natale ci suggerisce di rimettere al centro del nostro vivere. Lo spettacolo si avvale inoltre, della commistione dei linguaggi cinematografici e teatrali seguendo l’innovazione del progetto ideato dal regista Milo Vallone ormai dieci anni fa e da lui chiamato “CineprOsa”. Questa formula di proposta artistica che vede appunto l’alternanza delle due arti in un continuo rimbalzo narrativo tra palco e schermo, permetterà agli spettatori de “Incanto di Natale” di godere di maggiori e fantastiche suggestioni narrative. Con Angelo Del Romano, Luca Memmo Di Blasio, Francesco Sarmiento, Mirco Trovarelli, Annalica Bates. E con la partecipazione in video di Flavia Matricciani, Dana Gasparro, Roberta Di Rocco, Fabio Ventura , Francesco Epifani, Rita De Bonis, Denise De Luca, Daniela Soreca, Anita Ciulli, Federico Vallone, Sara Perfumi, Emanuele Settembrini. E con Milo Vallone nel ruolo del narratore.