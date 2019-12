Piero Mazzocchetti in concerto il 26 gennaio al Pala Dean Martin

Il concerto, inizialmente in programma per il 29 dicembre è stato rinviato al 26 gennaio 2020 a causa di una faringite che ha colpito l’artista

MONTESILVANO – Piero Mazzocchetti con “That’s Amore” sarà protagonista al Pala Dean Martin di Montesilvano. Il suo concerto, inizialmente previsto per oggi, 29 dicembre, è stato rinviato al 26 gennaio 2020. Lo stesso artista ne spiega i motivi sulla sua pagina social: “Carissimi amici a causa di una brutta faringite mio malgrado sono costretto a rinviare il concerto previsto per domani 29 Dicembre al 26 Gennaio ore 18 presso il Pala Dean Martin. Vi aspetto numerosi e vi ricordo che il concerto è a scopo benefico con ingresso gratuito. Buona continuazione di feste a tutti”.

Si esibirà in un repertorio con alcuni brani dello showman di origine montesilvanese, Dino Crocetti. I classici del tenore di Montesilvano piacciono non solo a un pubblico amante del genere ma anche ai più giovani. Il tenore crossover, apprezzato in tutto il mondo per la sua camaleontica voce pop lirica, dopo i successi ottenuti in Canada, Stati uniti, Germania e Cina, presenta al pubblico di casa il suo concerto “That’s Amore”.

Mazzocchetti farà vivere un viaggio musicale dagli anni 40 ai giorni d’oggi alternando atmosfere classiche, pop e sonorità jazz e swing americano. Un pomeriggio piena di colpi di scena, musica e danza, con un vasto repertorio, che spazia da pezzi indimenticabili come “Parlami d’amore Mariù” a brani contemporanei. Da Dean Martin a Domenico Modugno, da Frank Sinatra a Renato Zero, da Renato Carusone a Lucio Dalla. Non mancheranno omaggi alla canzone napoletana e brani dello stesso Mazzocchetti, come “Schiavo d’amore”, con cui il tenore ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo nel 2007.