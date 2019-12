Guardiagrele, due appuntamenti culturali al Palazzo dell’Artigianato

Sabato 7 dicembre si terranno l’incontro di Astronomi e Poeti e il convegno Lotta alle mafie e al femminicidio

GUARDIAGRELE (CH) – Guardiagrele si prepara ad ospitare due interessanti appuntamenti culturali che si svolgeranno sabato 7 dicembre. Nella ricorrenza del cinquantenario dello sbarco sulla luna e per i cinquant’anni dalla costituzione dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, alle ore 10.30 nella Sala “Rocco Di Giuseppe” del Palazzo dell’Artigianato in Via Roma, 26, si terrà l’incontro di Astronomi e Poeti a cui parteciperanno noti esperti di astronomia e molti poeti antologizzati. Nel corso dell’iniziativa verrà presentata l’antologia “Riprendiamoci la Luna” (Di Felice Edizioni) a cura di Dante Marianacci, Presidente della Casa della poesia in Abruzzo – Gabriele D’Annunzio. Poeta, narratore e saggista, Dante è vissuto a lungo a Pescara e da 25 anni gira il mondo come dirigente culturale del Ministero degli Affari Esteri. Ha pubblicato due romanzi, diverse raccolte di poesie e due volumi di interviste a personalità del mondo della cultura italiana e straniera. In giro per l’Europa ha organizzato molte manifestazioni dedicate all’Abruzzo e ha portato in Abruzzo, soprattutto nell’ambito dei Premi Internazionali Flaiano di Pescara, di cui è uno dei principali organizzatori, prestigiose personalità internazionali del mondo della letteratura, del cinema, del teatro e della televisione.

Nel pomeriggio, nel decennale della morte di Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009, seguirà alle ore 17.30, sempre al Palazzo dell’Artigianato Sala “Rocco Di Giuseppe”, l’evento organizzato dal movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino (fratello del magistrato Paolo) gruppo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” Abruzzo – Chieti, dall’Istituto Superiore Statale “Algeri Marino” di Casoli e dall’Ente Mostra, con le collaborazioni delle amministrazioni comunali.

All’appuntamento intitolato “Lotta alle mafie ed al femminicidio. Il coraggio di dire no. Lea Garofalo la donna che sfidò la ‘ndrangheta” saranno presenti la sorella di Lea Garofalo, Marisa, che porterà la sua testimonianza diretta e il giornalista, sceneggiatore e scrittore molisano Paolo De Chiara. Introdurrà i lavori il Presidente dell’Ente Mostra Gianfranco Marsibilio a cui seguiranno i saluti del sindaco Simone Dal Pozzo e dei dirigenti scolastici. Modera Massimiliano Travaglini del movimento Agende Rosse.