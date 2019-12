Nuovo collegamento treno + bus a Teramo: ecco tutti i vantaggi

Dal 5 dicembre operativo il biglietto unico per il un trasporto rapido, economico e green con collegamenti intermodali tra la stazione ferroviaria e l’Ateneo e 36 soluzioni di viaggio nei giorni feriali

TERAMO – Arrivare in treno alla stazione di Teramo e poi raggiungere comodamente l’Università, nell’assoluto rispetto dell’ambiente, lasciando l’automobile in garage, con tempi e costi vantaggiosi e in totale sicurezza. Sono i tanti plus della nuova soluzione intermodale frutto della sinergia tra Trenitalia Abruzzo e Baltour, nata per agevolare gli studenti universitari che decidono di scegliere il treno, in combinazione con il bus, per raggiungere il Campus Universitario di Coste S. Agostino.

Il nuovo collegamento treno+bus – che sarà operativo già da domani mattina – è stato presentato stamani nella Sala Ipogea del Comune di Teramo da Marco Trotta, Direttore Regionale Abruzzo di Trenitalia e da Agostino Ballone, Presidente di Baltour.

Presenti anche Gianguido D’Alberto, Sindaco del Comune di Teramo, Stefania di Padova, Assessore ai Trasporti del Comune di Teramo, Umberto De Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Regionale Abruzzo e Dino Mastrocola, Rettore Magnifico dell’Università di Teramo.

Saranno 36 i bus – 18 in andata e altrettanti in ritorno – che ogni giorno feriale partiranno dalla stazione di Teramo par raggiungere il Campus Universitario di Coste S. Agostino, con una programmazione oraria strutturata in base alle partenze e gli arrivi dei treni e con tempi di interscambio particolarmente agevoli.

Il biglietto combinato treno+bus si potrà acquistare, già da venerdì 6 dicembre, su tutta la rete di vendita Trenitalia: in formato cartaceo nelle biglietterie, le self service, le agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e neii punti vendita autorizzati; in formato elettronico sul web all’indirizzo www.trenitalia.com e con l’ App Trenitalia.

Teramo si conferma una sede universitaria funzionale alle politiche di mobilità sostenibile: il nuovo servizio intermodale treno+bus, infatti, si aggiunge alla facile raggiungibilità del polo universitario dell’Ospedale Veterinario, ubicato a soli 50 metri dalla fermata ferroviaria di Piano d’Accio.

Questa soluzione di viaggio rientra nel progetto nazionale di intermodalità che mira ad agevolare l’interscambio ferro/gomma e facilitare l’accesso ai servizi attraverso l’acquisto di un unico biglietto.