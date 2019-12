Eventi natalizi 2019 di Italia Nostra Città Sant’Angelo

L’8 dicembre in programma l’allestimento dell’albero di Natale, presentazione calendario 2020 e progetto “In Cammino tra passato e Futuro”. Il 14 apertura della mostra presso l’Auditorium Sant’Agostino

CITTÁ SANT’ANGELO (PE) – La sezione Italia Nostra di Citta’ Sant’Angelo, nell’ambito delle Festività Natalizie 2019, è lieta di invitare i soci e la cittadinanza Angolana a partecipare a tutte le iniziative messe in atto dall’Associazione e condividere insieme momenti di gratificazione per gli obiettivi raggiunti. Sabato 8 Dicembre in Corso Vittorio Emanuele nel Centro Storico ci sarà l’Allestimento del “Nostro Albero” di Natale.

La Sezione Italia Nostra di Città Sant’Angelo mette a disposizione della collettività un albero di Natale. L’allestimento sarà come ogni anno a cura dei ragazzi ospiti della ASP.

Quest’anno, nell’ottica di una maggiore attenzione verso le tematiche ambientali tanto care e perseguite dalla nostra associazione, Italia Nostra propone un albero in materiale sintetico, che non solo saprà infondere lo stesso spirito Natalizio, ma ci invita a riflettere sull’importanza di “risparmiare la vita“ agli Abeti, ai quali tutti dobbiamo “riconoscenza” per il ruolo che ricoprono nel salvaguardare l’ambiente e la nostra salute.

PROGRAMMA 8 DICEMBRE

ore 18 Incontro presso la Biblioteca Ragazzi ore 18:00

Presentazione calendario 2020 dal titolo “ Tra Cielo e Piazze”;

Presentazione progetto “In Cammino tra passato e Futuro”. Un excursus nella storia delle contrade angolane raccontata dai bambini del nostro doposcuola.

Brindisi al Nuovo Anno

PROGRAMMA 14 DICEMBRE

Apertura Mostra Auditorium Sant’Agostino con il vernissage della prima edizione della Mostra a premi di Pittura e Scultura di Artisti Angolani:

APERTURA: DAL 14/12/2019 AL 06/01/2020

TUTTI I GIORNI DALLE 10:00/13:00 – 17:00/20:00 .

PREMIAZIONE: 07/01/2020 ore 18.00 presso l’Auditorium San’Agostino nel Centro Storico

Italia Nostra invita Soci e concittadini a visitare il Presepe esposto a partire dal 14 dicembre presso l’Auditorium di Sant’Agostino, realizzato anch’esso grazie all’impegno e spirito di collaborazione volontaria dal nostro amico Giuseppe.

“Si ringraziano tutti i Soci e tutti gli sponsor che, condividendo gli scopi, le finalità e lo spirito di ITALIA NOSTRA C.S.A , ci permettono con il loro consenso e il loro prezioso sostegno di proseguire di anno in anno verso il raggiungimento degli obiettivi di utilità sociale che ci muovono e ci entusiasmano” conclude Italia Nosta CSA.