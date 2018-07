Cristiano Del Grosso al Pescara

PESCARA – La Società Delfino Pescara 1936 in una nota comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Del Grosso. Il difensore classe 1983, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Venezia ha firmato un accordo annuale con i Biancazzurri fino al 30 giugno 2019.

Del Grosso vanta in serie A circa 240 presenze, 90 in B. Due anni fa, dopo 10 campionati in A tra Cagliari, Ascoli, Siena e Atalanta, e un anno di B a Bari, la soddisfazione di riportare la gloriosa Spal in A. Ultima stagione a Venezia. Stamane il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.

PILLON DAL RITIRO DI PALENA

Il tecnico biancazzurro intanto ha espresso le sue prime impressioni sulla squadra: “Siamo a buon punto, avevo delineato il mio 4-3-3 e stiamo prendendo giocatori adatti con della qualità importante. Devo dire che dietro abbiamo costruito bene la squadra, il centrocampo è molto importante e per il reparto offensivo stiamo aspettando l’arrivo di Antonucci”.

CALCIOMERCATO

Ricordiamo l’acquisto di Manuel Marras dal Trapani, il ritorno di Ledia Memushaj che oggi ha parlato anche lui dalla sede del ritiro oltre alle conferme per Palazzi e Machin. Nella giornata di oggi, inoltre, è arrivata l’ufficialità di Antonucci con il giovane scuola Roma che ha già salutato i suoi compagni nel ritiro di Palena. Il classe ’99, che ha ben impressionato con la prima squadra, arriva dalla compagine capitolina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a tre milioni e controriscatto a 750.000 euro.

Foto di Cristian Del Grosso fonte sito ufficiale Pescara Calcio